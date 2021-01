Siegen: Markus Wackers Wohnfachmarkt läuft auch in der Krise

Der Wohnfachmarkt "decke | wand | boden" von Markus Wacker in Kaan-Marienborn läuft auch in der Coronakrise gut. Er ist den erschwerten Bedingungen mit neuen Ideen begegnet.

Kaan-Marienborn Der Siegener Unternehmer Markus Wacker setzt in der Coronakrise auf neue Ideen und zeitgemäße Technik. Das empfiehlt er auch Kollegen.

Während andere Händler in Coronazeiten klagen, brummt bei Markus Wacker das Geschäft. Sein Laden in der Kaan-Marienborner Ortsmitte fällt nicht sofort ins Auge. Zumal der in den vergangenen Jahrzehnten häufig den Besitzer gewechselt hat. Ursprünglich ein „Konsum“, nur noch der älteren Generation Begriff für eine Lebensmittelkette, dann ein Autohaus und auch mal ein Blumenladen. Und seit 2014 das Reich von Markus Wacker, der hier nach kräftigem Umbau den Wohnfachmarkt „decke I wand I boden“ eröffnet hat.

Markus Wacker hat, nachdem er die Höhere Handelsschule für Wirtschaft und Verwaltung absolviert hatte, zunächst im Betrieb seines Vaters gearbeitet, dann beschlossen, sich als Ein-Mann-Unternehmer selbständig zu machen und sich dabei mit neuen Ideen und Konzepten von anderen zu unterscheiden. Dazu gehört, dass er von Anfang an alle bestehenden Möglichkeiten der Kommunikation einsetzte.

Siegen: Markus Wacker hat dank digitaler Medien in der Coronakrise Kunden hinzugewonnen

„Ich kann meinen Kunden seit Jahren meine Produkte auch per Video-Telefon zeigen“, sagt er. „Diese Technik ist seit Jahren da, aber viele Kollegen im Einzel- und Großhandel nutzen sie nicht.“ In Zeiten der Pandemie bedeutet das, dass Markus Wacker seinen Betrieb nicht schließen musste, denn seine Beratung erfolgt auch kontaktlos. So hat er gerade in den Zeiten des ersten Lockdowns viele Kunden dazugewonnen: Handwerker, Einzelhändler, aber auch Endverbraucher: „Meine Umsätze gingen durch die Decke. Das hier ist Rock 'n' Roll.“

Natürlich hatte er im Frühjahr einige Tage Schockstarre wie alle seine Händlerkollegen auch. Doch während „andere zu Hause gesessen und geplärrt haben, habe ich mich auf die Zeit danach vorbereitet“. Das hieß vor allem, seine Angebote auszuweiten und die Lieferketten zu optimieren: „Rund 100 Bodenmuster kann ich zeigen – alle von deutschen Erzeugern – und in 48 Stunden hat der Kunde die Ware zu Hause. Der Lieferservice ist Teil meiner Identität.“

Siegener Unternehmer: "Wer die letzten sechs Monate nicht genutzt hat, dem ist nicht zu helfen"

Ganz unverblümt sagt Markus Wacker: „Wer die letzten sechs Monate nicht genutzt hat, sich auf die Zeit danach vorzubereiten, dem ist nicht zu helfen und mit dem habe ich kein Mitleid. Denn auch dafür waren die staatlichen Hilfen gedacht.“ Und Markus Wacker hat ein Beispiel für die lähmende Haltung einiger Siegerländer Fachhändler parat. Als er – und da war von Corona noch keine Rede – in einem namhaften Fotoladen eine bestimmte Kamera kaufen wollte, die nicht vorrätig war, fragte Wacker, ob diese nicht bestellt werden könnte. „Machen wir nicht“, sagte der Verkäufer, drehte sich um und ließ ihn stehen. Den naheliegenden „Rettungsanker“ Amazon hat Wacker umschifft. Er fand in Bad Berleburg einen Händler, der sich freuen konnte, eine Kamera für 1800 Euro an den Mann zu bringen.

Markus Wacker hat viel zu erzählen und hat noch einige Pläne. Inzwischen ist sein Laden auch eine DHL-Station. Und er hat sich eine 360 Grad Spezialkamera gekauft, die es Immobilienbesitzern ermöglicht, Interessenten einer Wohnung schon vorweg einen Blick in die Zimmer zu ermöglichen. Dazu hat er, ganz Netzwerker, eine Inneneinrichterin gefunden, die diese Wohnung dann so mit Möbeln und Accessoires ausstattet, dass sie für einen Kunden attraktiv aussieht. Und einen multitalentierten Handwerker, der eine ramponierte Wohnung schnell auf Vordermann bringen kann: „Auch dieses neue Geschäftsmodell wird gut angenommen.“ Kein Wunder, dass einer der Leitsätze des Unternehmers Markus Wacker lautet: „Du kannst alles, du musst es nur wollen.“

