Siegen: Linie C112 fährt Ortsmitte von Achenbach nicht an

Siegen. In Siegen-Achenbach wird die Straße im „Imsamelsfeld“ am Mittwoch und Donnerstag gesperrt. Das sorgt für Umleitungen und Ausfälle.

In Achenbach wird die Straße im „Imsamelsfeld“ am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. August , gesperrt. Deshalb kann die Linie C112 die Ortsmitte von Achenbach nicht anfahren. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen ab der Haltestelle „Achenbacher Furt“ direkt in Richtung Heidenberg. Die Haltestellen „Achenbach Im Samelsfeld“, „Achenbach Ort“ und „Achenbach In der Engsbach“ können von der Linie C112 nicht bedient werden. Fahrgäste aus diesem Bereich werden gebeten mit der Linie C113 zu fahren oder die Haltestelle „Achenbacher Furt“ zu nutzen.

Änderung der Linie R 37

Ab Mittwoch, 12. August, wird der Linienweg der Linie R 37 in Freudenberg Büschergrund dauerhaft verändert. Busse in Richtung Siegen fahren ab 12. August von der Alten Kölner Straße kommend über die Bruchstraße Richtung Büschergrund Bockseifen und über die Olper Straße weiter Richtung Wilhelmshöhe. An der Olper Straße ist wie in der Bruchstraße eine neue Haltestelle eingerichtet.

In Richtung Freudenberg wird der Fahrweg nicht geändert, in dieser Richtung wird die Haltestelle „Büschergrund Lerchenweg“ aufgegeben und dafür eine neue Haltestelle „Büschergrund Bruchstraße“ gegenüber der Feuerwehr in Büschergrund eingerichtet.

Im weiteren Verlauf Richtung Freudenberg wird die Haltestelle „Büschergrund Eichener Straße“ in beiden Richtungen um ca. 80 Meter verlegt. Die Haltestelle „Büschergrund Am Hang“ entfällt in beiden Richtungen ersatzlos.

