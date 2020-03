Siegen: Kind (10) aus VW heraus mit Eiern beworfen

Die Polizei in Siegen bittet bei der Aufklärung um Mithilfe der Bevölkerung.

Siegen/Freudenberg. Aus einem schwarzen VW heraus haben Unbekannte Passanten in Siegen und Freudenberg mit Eiern beworfen – unter den Opfern ist auch ein Junge (10).

Wie die Polizei in Siegen am Dienstag, 31. März, mitteilte, ereigneten sich die mindestens vier Vorfälle am Montag, 30. März.

Der erste Fall spielte sich in der Olper Straße in Freudenberg gegen 19 Uhr ab, als ein zehnjährigerjähriger Inlinefahrer von einem Ei getroffen und leicht verletzt wurde. Kurz danach traf ein Ei den Wagen vor einer roten Ampel wartenden Autofahrerin an der Kreuzung Peimbachstraße und Siegener Straße auf der Freudenberger Wilhelmshöhe.

Bei dem dritten Vorfall gegen 19.10 Uhr auf der Eiserfelder Straße in Siegen zerplatzte ein Ei auf der Windschutzscheibe eines fahrenden Autos, das die Fahrerin sofort „blind“ machte.

Polizei: Eierwürfe im Straßenverkehr sind gefährlich

Einen nahezu ähnlichen Ablauf hatte der letzte bekannt gewordene Fall auf der Ypernstraße am Fischbacherberg gegen 19.20 Uhr. Auch dort traf ein Eierwurf die Frontscheibe eines fahrenden Autos. Der Autofahrer, dessen Sicht sofort genommen war, leitete eine Notbremsung ein. Glücklicherweise kam es in diesen Fällen nicht zu Folgeunfällen.

Die Polizei stuft Eierwürfe im Straßenverkehr als gefährlich ein, weil sie Menschen verletzten und Schäden anrichten können, wie es dazu im Bericht der Beamten heißt.

Was den Anschein eines üblen Scherzes hat, wird für die Eierwerfer Konsequenzen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung.

Hinweise von Zeugen insbesondere zu dem schwarzen VW-SUV nimmt das Verkehrskommissariat in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

