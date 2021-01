Einsatz Siegen: Kaminbrand in Geisweid ruft Feuerwehr auf den Plan

Geisweid. Passanten bemerken in Siegen, wie Funken aus einem Kamin schlagen. Sie informieren die Hausbewohner und alarmieren die Feuerwehr.

Geisweid. Zu einem Kaminbrand wurden am Dienstagabend die Kräfte des Löschzugs Geisweid in die Birlenbacher Straße in Siegen-Geisweid gerufen.

Aus dem Kamin eines Zweifamilienhauses schlugen Funken heraus und die Bewohner wurden von Fußgängern darauf aufmerksam gemacht. Schnell war die Feuerwehr alarmiert, die mit der Drehleiter und Tanklöschfahrzeug anrückte.

Siegener Einsatzkräfte reinigen Kamin

Die Einsatzkräfte unter Leitung von Löschzugführer Michael Schneider hatten die Lage schnell im Griff. Sie begannen mit dem Reinigen des Kamins, ehe der Schornsteinfeger eintraf.

