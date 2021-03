Siegen: „In zwei Wochen ist der Schlosspark ein Blumenmeer“

Binnen zweier Wochen werden rund 25.000 Frühjahrsblumen in die Beete des Schlossparks gepflanzt.

Siegen. Auf Siegens Grünflächen wird es Frühling: Städtische Teams pflanzen mehr als 50.000 Frühjahrsblumen aus, rund die Hälfte allein im Schlosspark.

Mehr als 50.000 Frühjahrsblüher aus der Stadtgärtnerei werden derzeit auf den Grünflächen im Siegener Stadtgebiet ausgepflanzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung geben den blauen Hornveilchen, violetten Stiefmütterchen, farbenfrohen Primeln und weiteren Blumen in den kommenden Tagen ein neues Zuhause.

Die Hälfte der Frühjahrsblumen findet ihren Standort im Schlosspark. Bis zu 1400 Quadratmeter Fläche werden farbenprächtig bestückt. „Die Kolleginnen und Kollegen, die die Beete planen, können die Farben frei wählen. Sie achten darauf, dass die Farbtöne der Blumen gut zueinander passen. So entstehen interessante Mixe“, sagt Peter Schmitt, Gärtnermeister der Stadtgärtnerei und für das Obere Schloss.

Schlosspark Siegen: Schon im Herbst wurden 25.000 Blumenzwiebeln eingepflanzt

Bereits im Herbst wurden 25.000 Zwiebeln von Tulpen, Narzissen und Hyazinthen im Schlosspark ausgepflanzt. „Sie leiten zusammen mit Wildblumen wie den Krokussen schon seit einigen Tagen den Schlosspark jeden Tag ein bisschen farbenfroher in den Frühling hinein“, schreibt die Stadt. Auch die etwa 50 Großpflanzen wie Bananenstauden, Engelstrompeten oder Platanen finden nach ihrer Überwinterung in den Räumen der Stadtgärtnerei bald ihren Weg zurück in den Schlosspark.

„In zwei Wochen ist der Schlosspark ein Blumenmeer“, verspricht Peter Schmitt. Die Frühjahrspflanzen können sich bis Ende April entfalten. Nach den „Eisheiligen“ gegen Mitte Mai beginnt die Grünflächenabteilung mit der Sommerbepflanzung auf den gleichen Beeten. Dann lassen unter anderem Geranien, Fuchsien und Begonien Siegens Grünflächen weiterhin in bunten Farben strahlen. Die Zwiebelpflanzen des Schlossparks werden nach der Sommerbepflanzung auf andere Grünflächen verteilt, auf denen sie noch bis zu drei Jahre blühen können.

Planung für Siegens Frühjahrsbepflanzung beginnt bereits ein Jahr vorher

Die Planung für die Frühjahrsbepflanzung beginnt rund ein Jahr vorher im April. Der Gärtnermeister, zwei Gesellinnen und die drei Auszubildenden der Stadtgärtnerei planen zusammen mit der städtischen Grünflächenabteilung, welche Pflanzen sie in den vier Glas- und den drei Foliengewächshäusern für das kommende Jahr heranziehen. Die Pflanzenart und ihr künftiger Standort werden dann bereits festgelegt. Insgesamt zieht die Stadtgärtnerei über das gesamte Jahr etwa 130.000 Pflanzen heran.

