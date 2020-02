Siegen: In die Sieg gestürzt? 30-Jähriger wird vermisst

Die Oberstadtbrücke an den neuen Ufern in Siegen - mit Henner und Frieder (Archivfoto)

Siegen. Er wollte in der Nacht zu Sonntag an der Sieg austreten. Seitdem wird ein 30-jähriger Mann in Siegen vermisst. Ist er in die Sieg gefallen?

Ein 30-jähriger Mann aus Kirchen-Herkersdorf wird in Siegen vermisst. Das hat am Dienstagmorgen die Polizei mitgeteilt. Demnach war der Mann zusammen mit mehreren Leuten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Siegener Innenstadt unterwegs. Gegen 0.30 Uhr war die Gruppe auf dem Weg von der Fürst-Johann-Moritz-Straße in Richtung Löhrtor. Ihr Weg führte an der Treppenanlage an der Sieg unterhalb des Café Extrablatt vorbei.

Nach Angaben seiner Begleiter ging der unterhalb der Siegbrücke „Henner und Frieder“ an die Sieg, um dort auszutreten. Von dort sei er nicht zurückgekehrt.

Am Montagnachmittag wurde der 30-Jährige durch Verwandte bei der Polizei in Siegen als vermisst gemeldet. Die Beamten des Kriminalkommissariats schließen nicht aus, dass der Mann in die Sieg gestürzt ist. Die Suche von der möglichen Sturzstelle bis zum Industriegebiet Schemscheid ist am Montagabend ohne Ergebnis verlaufen. Weitere Suchmaßnahmen sollen am Dienstag folgen. (red)