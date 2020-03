Siegen: In die Sieg gefallen - Vermisster Mann (30) ist tot

Siegen. Spaziergänger entdeckt leblosen Körper in der Sieg. Ein 30-Jähriger war vermutlich am 23. Februar bei Hochwasser in den Fluss gefallen.

Ein seit dem 23. Februar vermisster 30-Jähriger ist tot. Wie die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein am Sonntagabend berichtete, war der Mann gegen 16 Uhr durch einen Spaziergänger in der Sieg gesehen worden. Unterhalb eines Brückenbauwerkes in der Nähe von Freusburg in Rheinland-Pfalz holte die Feuerwehr den leblosen Körper aus dem Wasser.

Polizeiangaben nach handelt es sich um den Mann, nach dem Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mit großem Aufwand gesucht hatten. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 30-Jährige aus Kirchen-Herkersdorf vermutlich in der Siegener Innenstadt in der Nacht in den Fluss Sieg gestürzt ist. Weitere Angaben machten die Behörden am Sonntag nicht.