Siegen: Impro-Theater im Live-Stream

Siegen. Impro-Theater im Siegener Lyz: Die Veranstaltung wird live gestreamt, statt Eintritt werden Spenden für lokale Künstler gesammelt.

Die Macher der „Kunst gegen Bares“ (KGB) betreten am kommenden Samstag, 2. Mai, im Kulturhaus Lyz in Siegen wieder einmal Neuland. Nach ihrer online-Premiere am 8. April geht das Team rund um den Schauspieler, Journalisten und Entertainer Gerd Buurmann konsequent noch einen Schritt weiter. Während bei einer normalen KGB verschiedene Künstler mit ihren Programmen um die Gunst der Zuschauer wetteifern, wird an diesem Abend der Spieß umgedreht. Das Publikum wird zum Regisseur der Show und kann sich aktiv in das Geschehen auf der Bühne einbringen.

Neben Gerd Buurmann werden auch weitere Künstler sich den Aufgaben des Publikums stellen. Ob Impro-Theater oder das Performen von Texten und Gedichten, die die Zuschauer live ins Studio senden … alles ist möglich und man muss auf Unerwartetes gefasst sein.

Aber auch das Publikum wird gefordert. So hat sich das KGB-Team schon eine ganze Reihe von Aufgaben für das Publikum einfallen lassen, bei dem es originelle Preise und Fanartikelgewinnen kann. Dieses Showformat ist für alle eine besondere Premiere und man darf gespannt sein wie sich dieses kulturelle Show-Experiment entwickelt.

Der virtuelle Hut streamt diese brandneue Show am Samstag, 2. Mai, ab 20.15 Uhr live aus dem Kulturhaus Lyz. Doch statt Eintritt zu verlangen, werden Spenden zugunsten der Aktion „Support Your Local Artists“ gesammelt. Mit jeder Spende wird nicht nur die Arbeit der Ehrenamtlichendes Vereins „Der Virtuelle Hut“ unterstützt, sondern auch die kulturelle Arbeit der Künstler auf der Bühne wertgeschätzt.

Zu finden ist der Live-Stream am 2. Mai ab 20.14 Uhr auf der Homepage www.der-virtuelle-hut.de oder unter facebook.com/dervirtuellehut

