Siegen. Junge Gelsenkirchenerin schwer verletzt: Sie prallt auf der A 45 erst in die Schutzplanke, dann frontal gegen einen Autotransporter. Langer Stau.

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 45 kam es am Montagnachmittag, 16. Oktober, gegen 14.45 Uhr: Eine junge Frau war mit ihrem Kleinwagen kurz hinter der Raststätte Siegerland-West von der Fahrbahn abgekommen, prallte in die Leitplanke und wurde dann von einem Autotransporter erfasst. Sie wurde bei den Kollisionen schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die 25-Jährige aus Gelsenkirchen war aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in die Mittelleitplanke eingeschlagen, das Auto prallte zurück und dann in die Front des Transporters mit vier Fahrzeugen auf der Ladefläche. Der albanische Lkw-Fahrer, ebenfalls 25, konnte am Fahrbahnrand halten, der Kleinwagen blieb auf der Überholspur schwer beschädigt liegen.

Der Notarzt wurde mit Rettungshubschrauber „Christoph 25“ eingeflogen, der auf der Autobahn landete. Wegen auslaufender Betriebsstoffe sowie Reinigung der Fahrbahn wurde die Feuerwehr Büschergrund alarmiert. Insgesamt entstand ersten Angaben zufolge Sachschaden von rund 20.000 Euro, die A 45 war in Richtung Siegen für fast eine Stunde gesperrt. Die Einsatzkräfte lobten die Autofahrer für das Freihalten einer Rettungsgasse.

