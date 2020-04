Siegen: Großeinsatz für die Feuerwehr am Marienkrankenhaus

Siegen. Wegen Brandgeruch aus dem Keller des Marienkrankenhauses rücken am späten Mittwochabend zahlreiche Siegener Feuerwehreinheiten aus.

Zu einem Großeinsatz am Marienkrankenhaus wurden am späten Mittwochabend, 15. April, kurz nach 22 Uhr zahlreiche Feuerwehreinheiten gerufen. Aus den Kellerräumen war Brandgeruch wahrgenommen worden. Einsatzkräfte aus Weidenau, Kaan-Marienborn, Hain und von der hauptamtlichen Wache Siegen rückten an – zeitgleich waren weitere Kräfte am Hotel Schäfer auf dem Rosterberg gebunden.

Kampenstraße in Siegen während Feuerwehreinsatz gesperrt

Einsatzkräften durchsuchten unter Atemschutz den Keller, die Ursache des Brandgeruchs war bald gefunden. „Durch Kunststoffleitungen fließt sehr heißes Wasser und an einem Anschluss hatte es eine Undichtigkeit gegeben. Das kochend heiße Wasser tropfte daraufhin auf eine Versorgungsleitung die verschmorte und den Brandgeruch verursacht hatte“, sagte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Siegen, Thomas Adamek. Während des Einsatzes war die Kampenstraße für rund eine Stunde gesperrt.

