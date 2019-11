Siegen: Goldschmiede Am Dicken Turm fertigt Schmuck nach Maß

Goldschmiedin Juliane Hellmund vor ihrem Geschäft in der Kölner Straße in Siegen

Siegen. Die Siegener Goldschmiede Am Dicken Turm fertigt individuellen Schmuck. Die Kunden können den Meistern bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken.

Seit 1946 gibt es die Goldschmiede in Siegen, die jetzt am Dicken Turm in der Kölner Straße 48 ihr Ladenlokal hat. Anfang 2013 hat die Goldschmiedin Juliane Hellmund das Geschäft von Peter Müller übernommen, an dem Konzept hat sie aber nichts geändert: Individuelle Schmuckstücke aus Meisterhand.