Siegen: Finale im Nagelstudio-Prozess schon nach Tag drei

Das Finale kommt eher als gedacht vor dem Schöffengericht in Siegen, aber nicht wirklich überraschend. Am dritten Verhandlungstag gegen ein Ehepaar, das ein Nagelstudio in Siegen betrieben hat und mutmaßlich mehr als 300 000 Euro an Steuern und Sozialbeiträgen für sich behalten haben soll, bringt Amtsrichter Uwe Stark einen Vorschlag ein.

Das Verfahren könne eingestellt werden, sagt er. Nach kurzer Diskussion stimmen alle Beteiligten zu. Das Verfahren vor dem Schöffengericht ist damit beendet. Gut 25 Minuten wurden an diesem dritten Tag noch einmal verhandelt, eine knappe halbe Stunde, die es inhaltlich aber in sich hat.

Vier Zeugen in Siegen geladen, nur eine Frau kommt

Vier Zeugen waren geladen für den 24. Januar, eine einzige junge Frau ist gekommen. Deren Vernehmung sorgt zunächst für heftige Ausbrüche beim Richter und bei einem der Anwälte, öffnet aber schließlich den Weg zur Beendigung des Strafprozesses.

Die 32-jährige Frau gehört in den Kreis der ehemaligen Mitarbeiter, fügt sich mit ihren Angaben ziemlich genau in das ein, was die Mehrheit ihrer Kolleginnen am Freitag vor einer Woche zum Verfahren beigetragen hat: Alles in Ordnung, keine ‚dunklen Machenschaften’ bemerkt! Sie seit „erst sieben Jahre in Deutschland“, erklärt die polnische Staatsbürgerin, die nicht mehr genau sagen kann, wie lange sie im 2015 geschlossenen Nagelstudio gearbeitet hat.

Jedenfalls sei sie damals frisch im Land gewesen, habe noch nicht viel von der Sprache verstanden und war froh, schnell eine Beschäftigung in der neuen Heimat zu finden. „Ich habe gelernt, war eine Aushilfe“, sagt die Zeugin, für 400 Euro. Wie oft sie dafür im Geschäft war, erinnert sie nicht mehr. Sie erinnert auch nicht mehr, ob der Vertrag damals schriftlich oder mündlich geschlossen wurde. Das Geld sei aber regelmäßig und in stets gleicher Höhe auf ihr Konto überwiesen worden.

Schließlich stellt Amtsrichter Uwe Stark auch jene Frage, die ihn eine Woche zuvor schon bekümmert hat. Ob sie sich denn ausreichend bezahlt gefühlt hätte, oder eher nicht. „Ich selbst meine immer, dass ich für das, was ich verdiene, zu viel arbeite“, gibt Stark schmunzelnd noch als Denkhilfe mit. Die Zeugin sagt nichts.

Im Anschluss fragt Verteidiger Raimond Janssen für den angeklagten Ehemann, ob sein Mandant aus Sicht der jungen Frau etwas mit dem Nagelstudio zu tun hatte, ob er Befugnisse im Betrieb gehabt habe. Sie kenne diesen nur als eben solchen, als den Mann ihrer früheren Chefin, antwortet die Zeugin, auf alle sonstigen Fragen kommt ein schnelles „Nein“. Genau an dieser Stelle droht das Verfahren für einen Moment völlig umzukippen.

Staatsanwalt Markus Bender wundert sich über das überwiegend zögerliche Aussageverhalten, während hier „aalglatt und wie aus der Pistole geschossen“ solche schnellen Antworten kämen. Richter Stark ist gleicher Ansicht, bewertet das Aussageverhalten als „tendenziös“ und findet vor allem, das „kein normaler Mensch eine solche Frage beantworten kann“.

Siegener Richter wird laut

Die Zeugin habe aus ihrer Position doch kaum wissen und beurteilen können, welche Aufgabe der Ehemann im Betrieb gehabt hätte. Zumindest sei dann zu erwarten, dass sie nachfrage, was denn genau mit der Frage gemeint sei. Die jetzigen schnellen Antworten seien ihm viel zu pauschal. Das wiederum sieht Anwalt Janssen als tendenziös, wie überhaupt in der bisherigen Verhandlung eine gewisse Einstellung des Gerichts deutlich geworden sei.

„Dann stellen Sie einen Antrag“, wird Stark laut. „Ich kenne ja die Erfolgsaussichten solcher Anträge“, wehrt der Verteidiger aus Olpe ab. „Ich habe es satt, mich ständig von Ihnen maßregeln und berichtigen zu lassen“, wirft der Richter dem Anwalt nun vor, der direkt mit einem „ich habe es auch satt“ repliziert. Noch einmal fordert Stark einen offiziellen Befangenheitsantrag. Die Angeklagte zieht ihren Schal ins Gesicht und beginnt, laut zu schluchzen.

Das Gericht sei völlig offen an den Sachverhalt herangegangen, bekräftigt Uwe Stark nun - und schickt zum Beweis den Vorschlag hinterher, das Verfahren einzustellen: „Das mache ich aber nur einmal!“ Er gehe davon aus, dass von den Zeugen nichts weiter zu erfahren sei, dass es bei den Angeklagten nichts zu holen gebe.

Zweifel seitens des Staatsanwalts

Staatsanwalt Markus Bender macht Zweifel deutlich, „ich sehe den Sachverhalt nach wie vor als gegeben“, kann aber mit Blick auf den langen Verfahrensablauf und die offensichtlich desaströse Finanzlage des Ehepaares mit dem Vorschlag leben. Raimond Janssen findet die Lösung für seinen Mandanten als akzeptabel, nutzt aber die Gelegenheit, die Vorgehensweise des Staates an sich kritisch zu beleuchten.

Immer wieder habe er erlebt, dass Unternehmen aufgrund einer einzigen Anzeige geschlossen und vernichtet würden. Dabei würden zunächst maßlose Summen angesetzt, die sich am Ende als völlig überzogen herausstellten.

Da sei der Schaden für die Betroffenen aber längst angerichtet, die danach finanziell vor dem Nichts stünden. Leider finde ganz selten eine tatsächliche Aufklärung dieser Fälle statt. „Ich bin ja bei Ihnen“, kommt nun Unterstützung von einem wieder deutlich versöhnlicheren Vorsitzenden. Der Staat mache sich an dieser Stelle groß, ein hartes Vorgehen gegen angebliche Sozialschädlinge sehe auch immer gut aus, unterstützt Stark die Kritik des Anwalts.

Dessen Kollege Daniel Nierenz hat mittlerweile die Ehefrau beruhigt und mit ihr ebenfalls eine Zustimmung besprochen. In deutlich besserer Stimmung als noch zehn Minuten zuvor gehen die Parteien danach ins Wochenende.

