Siegen: Frau schwer verletzt - Hagener Straße gesperrt

Unweit des Discounters Lidl wurde die Hagener Straße in Siegen komplett gesperrt.

Siegen. Bei einem Unfall auf der Hagener Straße in der Siegener City ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Das sind die Hintergründe.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen, 13. Januar, in Siegen auf der Hagener Straße in Höhe des Lebensmittel-Diskonters Lidl.

Gegen 6.30 Uhr betrat eine 52-jährige Fußgängerin von der Bushaltestelle aus Fahrtrichtung Weidenau die Fahrbahn und ging bis zur Mitte. Hier wurde sie von einem Pkw eines 29-jährigen Fahrers auf der Überholspur erfasst und durch die Luft geschleudert.

Verletzte ins Kreisklinikum Siegen eingeliefert

Mit schwersten Verletzungen blieb die 52-jährige auf der Fahrbahn liegen. Rettungspersonal und Notarzt versuchten, das Leben der Frau zu retten. Sie wurde unter Reanimationsbedingungen ins Kreisklinikum Siegen eingeliefert.

Wegen der Rettung sowie Unfallaufnahme musste die Hagener Straße für Stunden zwischen dem Kreuzungsbereich Hohler Weg und Daimlerstraße voll gesperrt werden.

