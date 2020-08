Siegen: FIFA-20-Schloss-Turnier auf großer Kino-Leinwand

Siegen. Zum Ende des Siegener Open Air Kinos wird um den FIFA-20-Schlosspokal auf der Playstation gespielt. Anmeldungen sind noch möglich.

Zum Abschluss des diesjährigen Open Air Kinos in Siegen hat sich das Team etwas Außergewöhnliches einfallen lassen, um gezielt junge Menschen für die große Kinoleinwand unterm Sternenzelt zu begeistern.

Erstmals wird ein FIFA-20-Fußballturnier auf der Playstation 4 Open Air am Oberen Schloss ausgerichtet. Ab 20.30 Uhr können in Siegen am Sonntag, 30. August, 16 (virtuelle) Fußball-Teams gegeneinander antreten in dem Kampf um den „FIFA-20-Schlosspokal“.

Auf Kinoleinwand nur im Siegerland

Da die Brunnenwiese nicht groß genug für 22 Spieler und einen Schiedsrichter ist, ist die Mannschaftsgröße auf zwei Personen pro Team beschränkt. Regelmäßig finden große Turniere statt, doch ein „FIFA 20“-Turnier auf einer Kino-Leinwand gibt es nur im Siegerland. Und so dürfen sich alle FIFA-Zocker auf ein verrücktes Event auf der Brunnenwiese im Rahmen des Siegener Open Air Kino freuen, versprechen die Veranstalter.

Es wird im Freien gezockt und das Ganze auf einer 22 Quadratmeter großen Leinwand mit dazu passendem Kinoton. Benson Mokiwa vom Team des Open Air Kinos macht diesen mutmaßlichen Gamer-Traum als Initiator für die Hobbygamer aus Siegen und Umgebung möglich.

Eintritt in Siegen: Fünf Euro

Das Turnier geht über ca. drei Stunden, wobei aus Rücksicht auf die Anwohner die Lautstärke ab 23 Uhr entsprechend angepasst wird, denn schließlich geht es in erster Linie um den Sport.

Und wie es sich für Fußball gehört, kann man auch als Fan in das Brunnenwiesen-Stadion kommen. Für 5 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) können Besucher mit dabei sein.

Karten gibt es nur online und nur im VVK unter www.siegener-openairkino.de. Alle interessierten Gamer können sich ab sofort für einen Platz registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt ausschließlich über bm@martinhorne-organisation.de. Dort gibt es auch alle Infos zu den Teilnahmebedingungen.