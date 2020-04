Siegen: Elf Männer drehen trotz Kontaktverbot Musikvideo

Siegen-Wittgenstein. Coronavirus und Kontaktverbot halten elf Männer in Siegen nicht davon ab, ein Musikvideo drehen zu wollen. Dann schreitet die Polizei ein.

Das erste schöne warme Wochenende in diesem Frühjahr ist vorbei. Insgesamt zählte die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein von Samstagmorgen, 4., bis Montagmorgen, 6. April, 28 Einsätze im Zusammenhang mit dem bestehenden Kontaktverbot.

Die Anlässe waren recht unterschiedlich. Zum einen riefen Bürger an und machten die Beamten auf augenscheinliche Verstöße aufmerksam, zum anderen stellten die Beamten bei Verkehrskontrollen und Streifenfahrten auch selbst Verstöße fest. Allerdings ist nicht jeder augenscheinliche Verstoß tatsächlich einer gewesen, so die Beamten weiter.

So durften in vielen Fällen die Personen zusammen im Auto fahren oder sich treffen, da sie in häuslicher Gemeinschaft leben.

14 Platzverweise in Siegen-Wittgenstein durchgesetzt

Am Wochenende wurden 15 Anzeigen durch die Beamten gefertigt und 14 Platzverweise durchgesetzt. Auffällig war, dass sich nur Personen in der Altersgruppe bis 30 Jahren nicht an die Regeln hielten.

In keinem Fall musste die Polizei gegen „ältere Personen“ einschreiten. Hier appelliert die Polizei an die jüngeren Menschen: Sie sollten Verantwortung übernehmen und durch ihr Verhalten nicht die Älteren gefährden.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es in diesem Zusammenhang am Sonntagabend, 5. April, gegen 21.45 Uhr in Siegen. Eine Gruppe von elf Männern im Alter von 18 bis 34 Jahren hatte sich in der Straße „Auf der Schemscheid“ getroffen.

Dort wollte man ein Musikvideo drehen. Mit professionellem Equipment ausgestattet, mehreren Tänzern und sechs hochwertigen Fahrzeugen, die extra für diesen Dreh angemietet worden waren, hatten sich die Männer getroffen.

Die eingesetzten Beamten der Wache Weidenau lösten diesen Dreh auf und erstatteten eine Anzeige.

