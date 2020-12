Die Polizei in Siegen sucht die Täter. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Einbruch in Tabakladen bei Gerichtsgebäude

Siegen. Unweit der Justizgebäude in Siegen holen Einbrecher Tabakwaren aus der Auslage eines Kiosk. Die Täter flohen, die Polizei ermittelt.

Am Dienstagabend, 29. Dezember, gegen 21.40 Uhr sind unbekannte

Täter in einen Tabakladen unweit der Siegener Justizgebäude an der Ecke Berliner Straße und Kirchweg eingebrochen.

Der oder die Einbrecher schlugen ein Schaufenster ein und entwendeten Tabakwaren aus der Auslage, teilte am Mittwoch die Polizei mit.

Polizei Siegen: Unbekannten gelingt die Flucht

Trotz der nach wenigen Minuten eintreffenden Polizei gelang den Unbekannten die Flucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Siegen unter 0271/7099-0 zu melden.

