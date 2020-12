Siegen: Corona ist große Zeit für Heimwerker-Branche

Siegen/Netphen Zu Zeiten von Corona investieren Menschen ins eigene Heim. Das stellt auch die Siegener Alfred Schellenberg GmbH fest - und freut sich.

Die Alfred Schellenberg GmbH mit Standorten in Siegen-Birlenbach und Dreis-Tiefenbach zieht Bilanz: Das Unternehmen habe die Chancen der Corona-Krise genutzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Hersteller von Rollladenantrieben, Rollladenzubehör, Tor- und Markisenantrieben, Insektenschutz und Smart-ome-Lösungen entwickelte das Familienunternehmen auch 2020 neue Produkte. Zuletzt wurde im Dezember ein innovativer Garagentorantrieb in den Markt gebracht. Zusammen mit dem zweistelligen Umsatzplus in diesem Jahr freut sich Schellenberg auf einen guten Start in 2021.

Lpckdown befördert Do it yourself

Das Angebot von Schellenberg richtetsich vor allem an Heimwerker, seit über 35 Jahren wird das Sortiment in Fach- und Baumärkte vertrieben. "Das Bemerkenswerte dabei ist, dass gerade diese sogenannte DIY-Branche über eine besondere Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten verfügt", stellt das Unternehmen fest. Viele Menschen, die während der Lockdowns zu Hause bleiben mussten, gingen Projekte rund um ihr zu Hause an. Bei Schellenberg sei die steigende Nachfrage deutlich spürbar gewesen, "von Kurzarbeit konnte keine Rede sein". Als Dankeschön für das große Engagement erhielt das gesamte Team die Corona-Prämie. Zusätzlich zur jährlichen Unternehmensprämie wurden die maximal vom Staat geförderten 1.500 Euro ausgeschüttet.

Team verstärkt und neue Internetseite

Inzwischen ist die Belegschaft auf mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Gleichzeitig bildet das Familienunternehmen weiter und noch stärker aus. Aktuell liegt die Ausbildungsquote bei 11 Prozent. Dazu stehen drei duale Studiengänge und sieben Ausbildungsberufe zur Verfügung. Mehr dazu können Besucher der ebenfalls 2020 erneuerten Internetseite unter www.schellenberg.de erfahren. Hier finden Heimwerkerinnen und Heimwerker zusätzlich zu Produkten und Service auch viel Wissenswertes für ihre Projekte.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland