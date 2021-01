Siegen: Brandstifter ist eingeschränkt schuldfähig

Siegen Der Prozess gegen einen Brandstifter, der im April letzten Jahres ein Feuer in einem Hotel legte, geht nach Unterbrechung weiter.

Vier Wochen ist es her, dass zuletzt in Sachen Brandstiftung in einem Siegener Hotel verhandelt wurde. Dass der Termin am 23. Dezember aufgehoben werden musste, hatte mit der coronabedingten Quarantäne eines Schöffen zu tun, die bis zum 4. Januar gedauert habe, lässt die Vorsitzende am Mittwochmorgen wissen. Entsprechend der aktuellen Gesetzeslage sei daher eine Hemmung der ansonsten problematischen Fristen eingetreten.

Siegener Brandstifter wurde von zwei Ärzten untersucht

„Was lange währt…“, seufzt Elfriede Dreisbach danach ins Mikro, liest noch einen Arztbrief vor und gibt anschließend Dr. Bernd Roggenwallner das Wort. Der hat den Angeklagten am 6. Dezember als zweiter Gutachter in diesem Fall untersucht. Während sein Vorgänger Dr. Thomas Schlömer etwas überraschend guter Hoffnung war, der Mann könne bei weiterem Abklingen seiner Depression erfolgreich in einer Therapieunterbringung behandelt werden, sieht der Nervenarzt aus Dortmund dafür aktuell keine guten Aussichten.

Allerdings stellt sich für ihn die Frage gar nicht erst. Er sieht beim 56-jährigen Siegener allenfalls eine eingeschränkte Schuldfähigkeit für den Abend im April 2020, als er Feuer in seinem Gastzimmer legte, nach kurzer Zeit aber selbst zum Feuerlöscher griff, um den Brand zu löschen. Wenn auch vergeblich. Trotzdem spricht dies alles für den Sachverständigen dafür, dass der Angeklagte weitgehend auf das Geschehen reagieren konnte und seine Steuerungsfähigkeit nicht etwa ausgeschlossen oder übermäßig eingeschränkt war.

Arzt über den Angeklagten: "Er ist nicht alltagstauglich"

Unter Alkohol stand er nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht, somit gebe es auch keinen Bezug zu Suchtverhalten. Dr. Roggenwallner sieht beim Angeklagten eine hirnorganische Schädigung, die für ihn aus dem jahrelangen extensiven Trinkverhalten herrühren kann, zugleich aber auch mit der Rauchvergiftung erklärbar sei, die der Mann nach dem ersten Feuer in seiner eigenen Wohnung erlitt und die zu einem längeren Aufenthalt in einer Spezialklinik führte.

Auf Nachfrage bestätigt der Gutachter, dass sich über eine Therapie in einer Suchtklinik grundsätzlich diskutieren lasse. Der aktuelle Zustand des Angeklagten schließe einen Erfolg im Moment jedoch aus. Umgekehrt will der Dortmunder Mediziner aber auf längere Sicht selbst eine Heilung der hirnorganischen Schädigung nicht völlig ausschließen. Im Augenblick bestehe jederzeit die Gefahr einer Wiederholung, wenn der Mann frustriert sei. Die Tat im April beweise, dass er trotz der Rauchvergiftung keine Hemmungen gehabt habe, wieder Feuer zu legen. Da könne sich ein Verhalten festsetzen. Der Verteidiger fragt nach Möglichkeiten, seinen Mandanten in der Zukunft vernünftig unterzubringen, bringt ein Betreutes Wohnen ins Gespräch. Der Mediziner schüttelt den Kopf. Das reiche nicht: „Er ist nicht alltagstauglich!“

Am Donnerstag soll plädiert werden.

