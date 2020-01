Siegen. Die Siegener Polizei hat einen unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Autofahrergestoppt. Im Wagen des Mannes fanden die Beamten auch Waffen.

Siegen: Bewaffneter Autofahrer (27) steht unter Drogen

Den Polizisten fiel der 27-Jährige am Montagabend in Siegen auf, als er eine rote Ampel der Koblenzer Straße an Koch’s Ecke missachtete.

Auf die Anhaltezeichen der Polizei reagierte er erst auf der Frankfurter Straße, wo die Beamten Zeichen von Alkohol- und Drogeneinwirkung bei dem 27-Jährigen feststellten.

Polizei in Siegen leitet Strafverfahren ein

Beides bestätigte sich durch Tests. Bei der Kontrolle fanden die Ordnungshüter zudem Drogen und verbotene Waffen im Wagen des Mannes. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe, stellte den Führerschein sicher und zog die verbotenen Waffen und Drogen ein.

Zudem wurden gegen den 27-jährigen Mann mehrere Strafverfahren eingeleitet.

