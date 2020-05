Siegen: Betrunkener Autofahrer rammt Leitplanken auf der HTS

In Weidenau kann die Polizei den alkoholisierten Unfallverursacher stellen.

Weidenau. Ein 38-Jähriger fährt betrunken über die HTS, prallt mehrfach in die Leitplanken und begeht dann Unfallflucht.

Am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem BMW die Hüttentalstraße von Eiserfeld kommend in Richtung Kreuztal. In Höhe der Anschlussstelle Rinsenau kam er mit dem Fahrzeug von seinem Fahrstreifen ab und prallte mehrfach gegen die Leitplanke.

Polizei trifft Fahrer in Weidenau an

Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend weiter Richtung Weidenau. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, meldet dies bei der Polizei. Der 38-Jährige konnte schließlich in der Weidenauer Siegstraße von Beamten der Wache Weidenau im Fahrzeug angetroffen werden.

Der Fahrer war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

