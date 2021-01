Siegen: Bethanien-Tagespflege startet Corona-Impfung

Siegen/Netphen/Burbach Beim Impfen gegen Corona wollen die Mitarbeitenden der Tagespflege in Siegen, Burbach und Netphen mit gutem Beispiel vorangehen,

Die Diakonie Bethanien beginnt am Mittwoch in ihren Einrichtungen im Siegerland mit den Impfungen gegen das Corona-Virus. Gäste und Mitarbeitende der Tagespflegen in Siegen, Netphen und Burbach-Oberdresselndorf, sowie die Mitarbeitenden der mobilen Pflege Bethanien in Siegen inklusive der Pflegeteams in Kreuztal und Lützeln nehmen an der Impfaktion teil. Insgesamt sind mehr als 250 Impfungen angemeldet worden. In Siegen und Netphen werden die Impfungen von Dr. Mathias Scheer durchgeführt. In die Einrichtungen im Gebiet Burbach kommt Dr. Fudu Yu mit ihrem Team.

FFP-2-Masken und Schnelltests gehören zum Alltag

„Einige Gäste möchten unsere Tagespflege erst nach erfolgter Impfung besuchen“, berichtet Linda Rein, die die am 4. Januar neu eröffnete Tagespflege in Oberdresselndorf leitet. „Zwar haben wir ein anerkanntes Hygienekonzept und strenge Auflagen. Dennoch sind die Ängste mancher Angehörigen vor Ansteckung groß.“

Lutz Stähler, Leiter der Tagespflege in Weidenau, ist froh, dass die Impfung dank der Hilfe von Dr. Mathias Scheer so schnell möglich gemacht wurde. „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden ist uns immer ein Anliegen gewesen.“ Deshalb sei für die Mitarbeitenden im direkten Kontakt mit Gästen das Tragen einer FFP-2-Maske Pflicht. „Zudem führen wir tägliche Screenings sowie regelmäßige Schnelltests bei Gästen und Mitarbeitenden durch, um die Ansteckungsgefahr zusätzlich zu verringern.“

Hygienemaßnahmen gelten weiter

„Diese bewährten Hygienemaßnahmen gelten auch nach der Impfung weiterhin“, ergänzt Markus Stücher, Leiter der Tagespflege Bethanien in Netphen. „Ich finde es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, um das Virus eindämmen zu können“, sagt er. „Wir gehen dabei mit gutem Beispiel voran."

