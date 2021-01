Siegen: Besitzer klemmt Einbrecher mit Hand im Fenster ein

Siegen Ein unbekannter Täter steigt in Wohnung in Siegen ein und wird auf frischer Tat ertappt. Der Wohnungsinhaber kann Flucht aber nicht verhindern.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag, 5. Januar, versucht, in eine Wohnung an der Saarbrücker Straße in Siegen einzubrechen.

Gegen 2.30 Uhr bemerkte der 28-jährige Wohnungsinhaber, wie der Täter durch ein gekipptes Fenster versuchte, ein daneben liegendes Fenster zu öffnen. Der 28-Jährige klemmte daraufhin die Hand des Täters ein, bevor dieser flüchtete.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.