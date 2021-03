Siegen: Belle Epoque schließt – Wir suchen Eure Erinnerungen

Siegen. Abschied: Nach 40 Jahren haben sich die Tzoulas-Brüder entschieden, das Belle Epoque nicht mehr zu öffnen. Was werdet Ihr am meisten vermissen?

Nach 40 Jahren endet im März 2021 die Geschichte der Siegener Kult-Kneipe „Belle Epoque“. Die drei Tzoulas-Brüder werden ihr Lokal nicht wieder öffnen. Riesen-Gyros, Umsonst-Ouzo und tolle Musik adé.

Das „Belle“ ist eine Institution der Siegener Kneipenlandschaft und die Lokalredaktion möchte sich in der Zeitung und online in angemessener Form verabschieden. Für unseren großen Bericht dazu suchen wir Ihre Geschichten rund um das Belle Epoque: Was werden Sie vermissen? Was war für Sie das besondere am Belle? An was erinnern Sie sich gern zurück? Schreiben Sie uns – gern mit einem Foto – bis Dienstag, 23. März, 12 Uhr, an siegen@westfalenpost.de.

