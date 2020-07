Siegen: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack gestohlen

Siegen. Siegener Polizei nimmt einen Verdächtigen vorläufig fest – den Rucksack hat er aber nicht dabei. Eine ehrliche Finderin meldet sich beim Besitzer

Die Besitzer eines am Oberen Schloss in Siegen geparkten Autos waren nur kurz ein Eis in der Oberstadt essen. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrten war die Scheibe eingeschlagen, ein Rucksack wurde gestohlen.

Am Sonntagnachmittag, 26. Juli, parkte eine 55-jährige Frau ihren Wagen in der Burgstraße in der Nähe des Oberen Schlosses. Sie und ihr 52-jähriger Lebensgefährte wollten Eis in der Oberstadt essen. Gegen 17.45 Uhr bemerkten Anwohner der Burgstraße, dass ein Mann mehrfach um den geparkten Chevrolet ging. Vom Balkon aus sahen sie, dass der Mann plötzlich mit seinem Ellenbogen die hintere Seitenscheibe einschlug und einen Rucksack, aus dem Fahrzeug nahm. Der 23-jährige Zeuge rief noch hinter dem Mann her, der aber sofort Richtung Oberstadt weglief.

Polizei Siegen sucht die ehrliche Rucksack-Finderin

Die über den Notruf verständigten Beamten der Wache Weidenau trafen im Obergraben auf einen Mann, auf den die Beschreibung passte und der den Beamten als „Autoaufbrecher“ bekannt ist. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Den gestohlenen Rucksack hatte er aber nicht dabei. Ob er tatsächlich das Auto aufgebrochen hat, wird noch ermittelt.

Später am Sonntagabend meldete sich der 52-Jährige, dem der Rucksack gestohlen worden war, bei der Polizei: Er habe mehrmals sein eigenes Handy angerufen, das im Rucksack war. Irgendwann habe sich eine Frau gemeldet und angegeben, den Rucksack gefunden zu haben. Bei einem Treffen gab sie ihm den gestohlenen Rucksack samt Inhalt zurück. Der 52-Jährige hatte vergessen, sich die Personaldaten der Finderin zu notieren und wo diese den Rucksack gefunden hat. Die ermittelnden Beamten bitten die Finderin, sich bei der Polizei in Siegen zu melden.

