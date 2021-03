Siegen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos in Geisweid

Geisweid. Eine leicht verletzte Frau und 14.000 Euro Sachschaden meldet die Polizei nach einem Auffahrunfall in Geisweid. Drei Autos sind daran beteiligt.

Rund 14.000 Euro entstanden bei einem Auffahrunfall auf der er Straße, an dem am Freitagabend drei Autos beteiligt waren. Alle drei waren gegen 18 Uhr hintereinander in Richtung Buschhütten unterwegs.

In Höhe der Einmündung Am Hohen Rain wollte ein 20-jähriger mit seinem Wagen nach links abbiegen und musste deshalb verkehrsbedingt anhalten. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw des 20-Jährigen und den nachfolgenden Autos eines 19-Jährigen sowie einer 36-Jährigen. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

