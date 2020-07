Siegen: Betrunkener Radler verletzt nach Unfall Polizisten

Weidenau. Ohne Helm und mit hohem Tempo rast ein 19-Jähriger in Siegen-Weidenau gegen ein Auto. Im Krankenhaus fängt er an, wild zu randalieren.

Mit schweren Verletzungen musste am Montagabend, 27. Juli, gegen 19.30 Uhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in Siegen durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Behandlung im Krankenhaus steigerte er sich völlig in Rage, schlug um sich und verletzte drei Polizeibeamte.

Der 19-jährige war laut Polizeiangaben die Känerbergstraße herabgefahren und nutzte einen kleinen Verbindungsweg zum Stockweg an der Einmündung Austraße. Dort fuhr gerade ein 40-Jähriger mit seinem Nissan den Stockweg bergab. Ungebremst fuhr der Fahrradfahrer zwischen Pollern auf dem Gehweg hindurch auf die Fahrbahn und prallte gegen den Nissan.

Sanitäter auf dem Weg in Siegener Klinik bespuckt und geschlagen

Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Mit schweren Kopfverletzungen blieb er zunächst nicht ansprechbar auf dem Gehweg liegen. Neben dem 40-Jährigen waren noch zwei Kinder und seine Ehefrau im Pkw. Diese verletzten sich bei dem Unfall nicht. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 6300 Euro. Der Stockweg und ein Bereich der Kreuzung war für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei für rund 45 Minuten voll gesperrt.

Der alkoholisierte Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall am Kopf so schwer, dass er notärztlich in einem Rettungswagen behandelt werden musste. Auf der Fahrt ins Krankenhaus fing der 19-Jährige allerdings an zu randalieren. Er zog sich die Kanüle der Infusion aus dem Arm und bespuckte und beleidigte die anwesenden Rettungssanitäter. Wild schlug er um sich und traf dabei auch die drei Sanitäter, eine 34-jährige Frau und zwei Männer, 48 und 53 Jahre alt. Sie wurden nicht verletzt.

Verletzter schlägt Siegener Polizist unvermittelt heftig gegen den Hals

Im Krankenhaus sollte die Behandlung fortgesetzt werden. Aufgrund der Schwere der Kopfverletzungen war eine Behandlung aus ärztlicher Sicht dringend geboten. Aber auch hier randalierte der 19-Jährige, warf Gegenstände durch das Behandlungszimmer und versuchte die anwesenden Ärzte zu schlagen. Sachlichen Argumenten war der Verletzte nicht zugänglich. Die Ärzte mussten das Krankenzimmer verlassen um nicht verletzt zu werden.

Auch die zur Unterstützung und Hilfe hinzugezogenen Polizeibeamten der Wache Weidenau konnten den Mann nicht beruhigen und erklären, dass eine ärztliche Behandlung notwendig sei. Als ein 27-jähriger Polizeibeamter einen weiteren Versuch unternahm, mit dem Verletzten zu reden, schlug dieser unvermittelt gegen den Hals des Beamten und verletze diesen so sehr, dass er ärztlich behandelt werden musste und seinen Dienst zurzeit nicht weiter versehen kann.

Zwei weitere Beamte der Wache Weidenau (21 und 23 Jahre alt) wurden ebenfalls durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Letztlich konnte der verletzte 19-Jährige ärztlich behandelt werden und blieb stationär im Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass er neben Alkohol auch weitere Drogen zu sich genommen hatte.

