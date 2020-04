Beprobungsaktion Siegen: 159 Corona-Tests in Studentenwohnheim Engsbachstraße

Weidenau. Sieben Bewohner des Studentenwohnheims Engsbachstraße in Siegen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt wurden 159 Bewohner beprobt.

Sieben Bewohner des Siegener Studentenwohnheims Engsbachstraße sind vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kreisgesundheitsamt hat daher am Dienstag eine Reihentestung aller derzeit in den beiden Häusern in Weidenau lebenden Personen durchgeführt und die Quarantänemaßnahmen verschärft.

Wie der Kreis Siegen-Wittgenstein mitteilt, sind dabei vier Test-Teams des Gesundheitsamt von Tür zu Tür gezogen und haben Abstriche der Bewohner genommen. Knapp 300 Wohneinheiten gibt es dort in den Häusern des Studierendenwerks Siegen, nicht alle sind aber aktuell belegt. „Mit der Reihentestung gehen wir auf Nummer sicher“, so Landrat Andreas Müller. Eine Beprobung großer Gruppen oder ganzer Einrichtungen mache nur bei einem konkreten Anlass Sinn – wie in diesem Fall.

Abstands- und Hygienemaßnahmen im Siegener Wohnheim noch verschärft

Das Studierendenwerk Siegen hat nach Angaben des Kreises nach Bekanntwerden der Testergebnisse der sieben Studierenden umgehend und sachgerecht gehandelt und etwa bereits bestehende Abstands- und Hygienemaßnahmen im Haus noch verschärft und alle Bewohner über die Fälle informiert. „Dennoch möchten wir mit dieser Reihentestung Klarheit für die Bewohner und Betreiber des Wohnheims erreichen und vor allem auch die Bildung eines Hotspots vermeiden“, so Dr. Christoph Grabe, Leiter des Gesundheitsamts.

Insgesamt wurden 159 Personen getestet. Abwesenden Bewohnern wird eine Beprobung im Testzentrum auf dem Haardter Berg angeboten. Die Ergebnisse der Tests werden spätestens am Freitag erwartet. Die Beprobung war freiwillig und wurde vom Studierendenwerk in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorher angekündigt.

