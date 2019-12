Eiserfeld. Zur besinnlichen Zeit gibt Ramona Schneider vom Mädelskramladen in Eiserfeld Tipps, wie man es sich zu Hause ganz einfach gemütlich macht.

Schritt für Schritt: Adventsbeleuchtung selbst gemacht

Das Nähen ist ihr gemeinsames Hobby, das letztendlich zur Gründung des Mädelskramladens in Eiserfeld führte. Denn weil die „Mädels“ in den eigenen vier Wänden nicht immer nach Lust und Laune ihrem Hobby nachgehen konnten, schlossen sie sich zusammen – und eröffneten kurzerhand einen Laden, der sich um eben jenes Hobby dreht. Im Laufe der Zeit sind noch weitere „Hobbys“ dazugekommen, wie die Erstellung von Dekorationen für zu Hause – alles dabei stets selbstgemacht. Zur Weihnachtszeit wollten wir deshalb wissen, wie man die heimische Wohnung selbst aufhübschen kann, auch wenn man zuvor nicht der größte Bastler war. Mit Ramona Schneider vom Mädelskramladen sind dabei zwei Beleuchtungen entstanden, die einfach und günstig in der Herstellung sind. Eine Anleitung:

Schritt 1: Stanzen

Mit der Big-Shot-Stanze wird das Motiv ausgestanzt. Foto: Martin Horn

Wenn man sich ein passendes Motiv ausgesucht hat, legt man die Form auf ein Stück Papier (oder ein anderes Material) und stanzt es aus. Ramona Schneider benutzt hierfür die „Big Shot“-Stanze. Die Formen sind der Weihnachtszeit angepasst. So schmückt den Rahmen zum einen die Silhouette einer arabischen Stadt. In diesem Fall sollen Assoziationen zu Bethlehem erzeugt werden. Zum anderen sind Formen der Protagonisten der Weihnachtsgeschichte, Maria, Josef, Hirte und Esel, ausgestanzt.

Schritt 2: Abstandshalter

Das Blatt sollte die gleiche Größe haben wie der Rahmen. In diesem Fall 23 mal 23 Zentimeter. Wichtig: Der Rahmen braucht einen Abstandshalter, heißt, zwischen Bild und Scheibe muss Platz für die ausgestanzten Formen und die Lichterkette sein. Um einen dreidimensionalen Effekt zu bekommen, nimmt man Klebe-Pads und legt eine Stadt-Silhouette auf die andere. So stehen die Gebäude teilweise vor und schaffen zudem auch den notwendigen Raum für die Lichterkette, die im nächsten Schritt zum Einsatz kommt.

Schritt 3: Lichterkette

Die Lichterkette mit Micro-LED wird zwischen den beiden Silhouetten fixiert. Foto: Martin Horn

Nun geht es darum, die Lichterkette (mit Micro-LED) zwischen die beiden Schichten der Silhouetten zu legen, so dass der gesamte Raum erleuchtet wird. Die Kabel der Lichterkette können mit Tesafilm unterhalb der Silhouette fixiert werden – ein Bereich, den man beim fertigen Rahmen später nicht mehr sehen wird. Die Lichterkette benötigt zwei 3V-Knopfzellenbatterien.

Schritt 4: Rahmen

Den Innenrahmen zieren die erleuchteten Stadtsilhouetten, die Motive wie Maria, Josef und der Stern von Bethlehem wurden ausgestanzt – fast geschafft. Nur noch die Scheibe des Rahmens auflegen und fertig ist der illuminierte Bilderrahmen mit weihnachtlichem Bezug.

Auch toll: Das Flaschenlicht

Eine weitere weihnachtliche Beleuchtung zum Selbermachen ist das Flaschenlicht.

Schritt 1: Korken-LED

Ramona Schneider hat sich für eine leere Obstlerflasche entschieden, sie mit Milchglasspray eingesprüht und eine Nacht lang trocknen lassen. Danach einfach die Korken-LED-Lichterkette in die Flasche friemeln – Korken drauf, fertig.

Schritt 2: Plotter

Das fertige Flaschenlicht macht echt was her! Foto: Martin Horn

Mit Hilfe eines Plotters, einem speziellen Drucker, können gewünschte Formen auf Vinyl-Folie gedruckt werden. In diesem Fall hat Ramona Schneider ein winterliches Motiv gewählt, eine Häuser-Silhouette und Schneeflocken. Mit einer so genannten Transferfolie können die Motive im Anschluss an die Flasche geklebt werden.

