Hilchenbach. In höheren Lagen fällt Schnee statt Regen – die ersten Winterunfälle lassen nicht auf sich waren. Auch in Hilchenbach hat es gekracht.

Schneeglätte: Unfall in Hilchenbach mit verletztem Kind

Auf schneeglatter Fahrbahn ist es auf der L 728 in Hilchenbach am Mittwochnachmittag zum Zusammenstoß von zwei Pkw gekommen. Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Twingo von Hilchenbach in Richtung Brachhausen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte das Fahrzeug gegen den Peugeot einer 63-Jährigen, die von Brachthausen in Richtung Hilchenbach unterwegs war.

Die sechsjährige Mitfahrerin im Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

