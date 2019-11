Rat entscheidet: Dafür bekommen die Kreuztaler Schulen Geld

Kreuztal. Die neue Dacheindeckung an der St. Martin-Grundschule und neue Fenster für den Kindelsberg-Lachsbach-Förderschulverbund kommen bald.

Eine neue Dacheindeckung an der St. Martin-Grundschule und neue Fenster für den Kindelsberg-Lachsbach-Förderschulverbund: Dafür möchte die Stadt Kreuztal die Restmittel aus dem Programm Gute Schule 2020 einsetzen. 150.000 Euro sind noch übrig, die Maßnahmen kosten insgesamt 165.000 Euro. Die Differenz soll in den Haushalt für kommendes Jahr eingestellt werden. Das soll bei den Haushaltsplanberatungen berücksichtigt werden. Der Rat hat zugestimmt.

Bei der Grundschule steht außerdem zur Debatte, ob nach der Erneuerung der Dachflächen eine Photovoltaikanlage errichtet werden soll. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit den Partnern der Projektgesellschaft „Energiepartner Kreuztal Solar GmbH“ werden zurzeit geführt. Die Stadt ist mehrheitlich an der Gesellschaft beteiligt, die seit 2012 auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Buschhütten betreibt. Benjamin Fuhr (CDU) wollte wissen, ob es dann möglich sei, Anteile zu erwerben. Das müsse abgeklärt werden, so die Antwort. Reinhard Lange (UWG) fragte sich, ob der gewonnene Strom dann nur für die Schule genutzt werden könne oder ob eine Einspeisung möglich sei. Kämmerer Michael Kass wies auf die komplizierte Gesetzeslage hin. Dieter Gebauer (Grüne) nannte das Ganze knifflig. „Wir sollten auch über Speichermöglichkeiten nachdenken.“

Andere Optionen

Ebenfalls zur Auswahl standen für 2020 die Fenster der Grundschule Kredenbach im Erd- und Obergeschoss (Kosten in Höhe von 95.000 Euro) sowie die Fenster der Grundschule Fellinghausen im Erd- und Untergeschoss (Kosten in Höhe von 150.000 Euro). Doch die Dringlichkeit bewertet die Verwaltung mit „mittel“. Diese Maßnahmen sollen mittelfristig im Rahmen des Bauunterhaltungsprogramms in den Folgejahren bei den jährlichen Haushaltsplanberatungen aufgegriffen werden, schreibt die Verwaltung.

Rück- und Ausblick

Aus dem Landesprogramm standen der Stadt insgesamt rund 1,43 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist mit dem Geld bisher passiert:

2017 hat die Stadt Fenster an der Nordseite von Gesamtschule und Gymnasium saniert für rund 473.200 Euro. Der Eigenanteil der Stadt betrug etwa 115.100 Euro.

2018 waren die Fenster in den Innenhöfen der beiden Schulen dran für rund 441.000 Euro (Eigenanteil: 241.000 Euro). Auch die St.-Martin-Grundschule hat neue Fenster bekommen für 108.000 Euro (Eigenanteil 28.000 Euro) und die Toiletten der Grundschule Fellinghausen wurden saniert für 96.000 Euro (Eigenanteil 16.000 Euro).

2019 stand die Sanierung der Duschräume der Dreifachhalle für 200.000 Euro auf dem Plan. Genau wie die Sanierung des Hallenbodens für 160.000 Euro, die aber erst 2020/2021 ausgeführt werden soll.

2020 ist bereits die Sanierung der Realschul-Fenster angesetzt. Betroffen sind das Atrium, das im Zuge der Bauarbeiten am Bürgerforum umgestaltet werden soll, und die Pflanzinnenhöfe. 150.000 Euro aus dem Fördertopf sind dafür eingeplant. Ausgeführt werden sollen die Arbeiten in den Sommerferien 2020.



