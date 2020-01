Siegen. Die Hauptwache in Weidenau ist zu klein geworden für die Siegener Polizei. Ab 2024 soll ein Investor ein neues Revier an die Behörde vermieten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Siegen-Wittgenstein sucht Investor für neues Revier

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein sucht ein neues Zuhause. Im Rahmen eines europaweiten Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb ist die Polizei auf der Suche nach einem Investor, der für die Behörde ein neues zentrales Dienstgebäude in Siegen baut und an sie vermietet. Das Gebäude in Weidenau ist zu klein geworden, teilt die Polizei mit.

„Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist unser höchstes Gut! Deshalb gilt es, für unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, die auch den aktuellen technischen Entwicklungen Rechnung tragen“, betont Landrat Andreas Müller, Leiter der Kreispolizeibehörde. Das Dienstgebäude in Weidenau platze aus allen Nähten und entspreche auch nicht mehr den heutigen Sicherheits- und anderen technischen Standards, ein Umzug ist zwingend erforderlich“, so Müller.

Erweiterung der Hauptwache in Weidenau kommt nicht in Frage

Nachdem eine Prüfung im Jahr 2018 ergeben hatte, dass eine Erweiterung in Weidenau nicht in Frage kommt, ist nun das notwendige formale EU-weite Vergabeverfahren gestartet, um ein geeignetes Gebäude mit mindestens 7500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche zu erhalten. Wichtig sind dabei die konkreten Vorgaben der Leistungsbeschreibung, die ein modernes und funktionales Polizeigebäude erfüllen muss: Bauliche, technische und sicherheitsrelevante Anforderungen, hohe Funktionalität und ein geeigneter Standort mit ausreichend Platz für Stellplätze und Garagen.

Die Beteiligten streben an, dass das neue Dienstgebäude ab 2024 für 15 Jahre angemietet wird, mit der Option, den Mietvertrag um weitere fünf Jahre verlängern zu können. Mieter ist das Land NRW. Landrat Müller weist darauf hin, dass die Vorbereitungen für das Verfahren seit Mitte 2018 laufen und mit Unterstützung externer juristischer und baufachlicher Berater, des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste und des Innenministeriums im Dezember 2019 pünktlich beendet werden konnten.

Geeignetes Gebäude in geeigneter Lage ausschlaggebend für Siegener Polizei

Potentielle Bieter können sich auf dem Vergabeportal NRW über Anforderungen an Lage und Beschaffenheit der Immobilie sowie weitere Fragen informieren. Die Bewerber im Teilnahmewettbewerb sollen mindestens ein, höchstens drei Grundstücke anbieten. Der Preis ist nicht das ausschlaggebende Kriterien, vielmehr geht es laut Ausschreibungsunterlagen um die Eignung des Objektplaners und ob er ein geeignetes Gebäude in geeigneter Lage bauen kann.

Für Rückfragen steht als zentraler Ansprechpartner bei der Polizei der Leiter des Leitungsstabs, Erster Polizeihauptkommissar Volker Intemann, unter 0271/7099-1100 zur Verfügung.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.