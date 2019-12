Polizei kommt in Siegen einem Fahrraddieb auf die Spur

Bei der Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen macht die Polizei in der Siegener Altstadt einen Zufallsfund.

Siegen. Bei der Festnahme eines mit Haftbefehl Gesuchten entdeckt die Polizei in Siegen einen Keller mit Drogen und gestohlenen Fahrrädern.

Ein mit Haftbefehl gesuchter 40-Jährige wurde am Freitag gegen 17 Uh, von zivilen Beamten der Polizei Siegen in seiner Wohnung in der Unteren Metzgerstraße angetroffen. Dabei fielen den Beamten im Keller des Hauses zwei hochwertige E-Bikes auf. Eines der Räder lag im Fahndungssystem als gestohlen ein.

„Werkstatt“ im Keller

In der gut eingerichteten Kellerwerkstatt wurde Fahrradteile, typische Werkzeuge zum Verändern von Rahmennummern, sowie Drogen aufgefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann seinen Lebensunterhalt damit „verdient“, dass er Fahrräder stiehlt, die Rahmennummern verändert und diese dann gewerbsmäßig vertreibt.

