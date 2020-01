Siegen. Die Philharmonie Südwestfalen startet im Apollo-Theater Siegen in eine Serie von Neujahrskonzerten. Mit dabei: Mezzo-Sopranistin Anna Werle.

Leicht beschwingt und tänzerisch geht es los, Fanfarenklänge wechseln sich mit dem charakteristischen Dreiviertel-Takt der Walzer ab. Die Ouvertüre zur „Fledermaus“ von Johann Strauß beinhaltet viele musikalische Elemente. Das Programm der Philharmonie Südwestfalen im Apollo-Theater erfüllt damit gleich mit dem ersten Titel die musikalische Pflicht. Denn ohne Walzer geht ein Neujahrskonzert nicht.

Anna Werle zeigt sich in Siegen als Glücksgriff

Und schon gar nicht ohne Schwips. Da hat die junge Berliner Mezzosopranistin Anna Werle gleich den ersten einer Reihe von grandiosen Auftritten. Mit dem berühmten Schwipslied aus „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß persifliert sie hinreißend eine Dame, die von Schluck zu Schluck betrunkener wird. Kokett, verführerisch, auch mal mit dem Ersten Geiger flirtend, schrill lachend und für manchen im Theatersaal damit vielleicht auch eine Erinnerung an die gerade erst vergangene Silvesternacht.

Ganz Anderes wird von ihr in Irmentrauts Klagelied aus dem „Waffenschmied“ von Albert Lortzing verlangt: „Von den heut’gen Männern allen ist auch keiner etwas wert“, resümiert sie enttäuscht, um dann später in einer Arie aus „Carmen“, Bizets meistgespielter Oper der Welt, ebendiese Carmen als eine ebenso unterkühlte wie souveräne Frau darzustellen.

Stark in den Spitzen, präsent in der Tiefe

Das Engagement von Anna Werle ist ein wahrer Glücksgriff: Stark in den Spitzentönen, mit beeindruckender Präsenz in der Tiefe füllt sie ihre sehr unterschiedlichen Rollen im Neujahrskonzert auch schauspielerisch großartig aus. Zwar im Walzertakt, aber fernab von Walzerseligkeit, kommen „Die Schlittschuhläufer“ des Elsässers Emil Waldteufel daher. Man sieht sie regelrecht vor sich: Wie sie, zunächst noch vorsichtig, die Eisfläche betreten, um dann immer schneller, selbstbewusster ihre Kreise zu ziehen, sich an Pirouetten wagen und zwischendurch auch einmal mutig abzuheben.

Siegerland Weitere Termine Die Philharmonie Südwestfalen gibt noch weitere Neujahrskonzerte im Siegerland. Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr: Kreuztal, Kreuzkirche. Dienstag, 7. Januar, 20 Uhr: Neunkirchen, Aula am Rassberg. Donnerstag, 9. Januar, 19.30 Uhr: Wilnsdorf, Festhalle. Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, und Samstag, 11. Januar, 19 Uhr: Siegen, Apollo-Theater.

Spannend, zwei Ouvertüren aus Mozart-Opern gegenüberzustellen, die beide in Rom spielen. „Lucio Silla“, ein frühes Werk, und „Die Milde des Titus“, das er erst kurz vor seinem Tod fertigstellte und dem er mit einem Duett von Stimme und Klarinette besonderen Glanz verlieh: Das Zusammenspiel von Sängerin Anna Werle und Klarinettistin Julia Graebe wird zu einem der Höhepunkte des Abends. Genau wie anschließend das Duett der Flötistin Ji-Eun Lee mit der Harfe. Bis dann die ganz große Oper den Schlusspunkt setzt: Die Ouvertüre zum „Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini, dem Großmeister der italienischen Opernkunst, der mit 37 Jahren schon alle seine 39 Opern geschrieben und dann noch 38 Jahre gelebt hat.

Der Dirigent am Kontrabass

Diese und noch viele andere wissenswerte Geschichten und Zitate hören die Musikfreunde im Laufe des Konzerts vom Chefdirigenten Nabil Shehata, der sich nicht nur als ein großartiger Dirigent, sondern auch als charmanter Moderator mit viel Humor erweist. Und dass der Maestro bei einer der Zugaben, Rossinis „Una volta c’era un re“ ins Orchester geht und die Stimme von Anna Werle ganz allein mit dem Kontrabass begleitet, mag für nicht Eingeweihte eine Überraschung sein. Aber Shehata kann es. Schließlich war er lange Jahre Solo-Bassist der Berliner Philharmoniker.

