Osthelden: Einsatz nach Fehlzündung von Heizungsanlage

Die Feuerwehr ist mit etwa 30 Kräften im Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus in Osthelden wurde Gasgeruch bemerkt.

Fellinghausen Wegen Gasgeruchs ist die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Osthelden ausgerückt. Grund: eine Fehlzündung in einer Heizungsanlage.

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Sonntagnachmittag zu einem ABC-Einsatz nach Osthelden aus. Das Einsatzstichwort "Gas innerhalb von Gebäude" in einem Wohnhaus an der Heesstraße wurde von der Leitstelle alarmiert. Anwohner hatten Geruch im Gebäude wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Ursache war eine Fehlzündung an der Heizungsanlage. Die 34 Bewohner, die umgehend das Gebäude verlassen hatten, suchten kurzzeitig Schutz bei der Feuerwehr. Kurz danach konnten sie wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Die Heesstraße war für mehr als eine halbe Stunde komplett gesperrt worden.

