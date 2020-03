Oberheuslingen: Mofafahrerin prallt gegen Klein-Lkw

Oberheuslingen. Auf einer Kreuzung im Freudenberger Stadtteil Oberheuslingen kommt es zu einem Unfall, bei dem eine 17-Jährige schwer verletzt wird.

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Mofafahrerin am Montagabend bei einem Unfall in Oberheuslingen. Sie befuhr gegen 18 Uhr die Straße „Zum Rimberg“ in Oberheuslingen. An der Kreuzung Rimbergstraße/Zum Rimberg fuhr sie ungebremst in den Klein-Lkw eines 36-Jährigen.

Der Fahrer des Klein-Lkw hatte die Rimbergstraße befahren und die Kreuzung bereits fast komplett passiert, als das Mofa gegen sein Fahrzeug stieß. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden musste.

