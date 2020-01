Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nörgeln – aber gründlich

Stefan Waghubinger, 1966 in Steyr in Oberösterreich geboren, kam 1985 zum Theologiestudium nach Deutschland. Er lebt seit 1993 in Korntal bei Stuttgart.

Nach mehr als 30 Jahren in Deutschland „betreibt er österreichisches Jammern und Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit“, wie es auf seiner Homepage heißt. Seit 1997 schreibt er Kinderbücher und Cartoons, zudem ist er Theaterpädagoge.