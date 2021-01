Die Polizei in Siegen und Hagen ermittelt. (Symbolbild)

Kriminalität Neunkirchen/Wilnsdorf: Täter sägen Leitern von Hochsitzen an

Neunkirchen/Wilnsdorf. In einem Waldstück zwischen Neunkirchen und Wilnsdorf sind mehrere Hochsitze beschädigt worden. Der Staatsschutz aus Hagen ermittelt.

Unbekannte haben in einem Waldgebiet zwischen Neunkirchen und Wilnsdorf - zwischen Heinrichsglücker Weg und Rensbachstraße sowie im Waldgebiet Unterwilden - zwei Hochsitze beschädigt.

Dabei durchtrennten der/die Täter offenbar mit einer Motorsäge jeweils mehrere höhergelegene Trittsprossen der Leiter. Da die Sprossen schneebedeckt waren, konnte man die Beschädigung kaum erkennen.

Polizei Siegen: Keine gravierenden Verletzungen

In einem Fall fiel dem Jagdpächter die Beschädigung trotzdem auf, so dass es zu keinem Unfall kam. In dem anderen Fall brach beim Hochsteigen die Sprosse. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es hierbei glücklicherweise zu keinen gravierenden Verletzungen.

Die Zerstörungsaktionen fanden zwischen Dienstag, 30. Dezember, und Freitag, 1. Januar, Hochsitz Unterwilden, sowie zwischen Dienstag, 5., und Samstag 9. Januar, Hochsitz Heinrichsglücker Weg, statt. Der Staatsschutz aus Hagen hat die Ermittlungen übernommen, weil eine politische Motivation der Taten nicht ausgeschlossen werden kann.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Siegener Polizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

