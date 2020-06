Neunkirchen: SPD nominiert Kandidaten für die Kommunalwahl

Neunkirchen. Anne Lück steht an der Spitze der Reserveliste der SPD Neunkirchen. Als Bürgermeisterkandidat unterstützt die Partei weiter Dr. Bernhard Baumann

Die Neunkirchener SPD hat die Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September nominiert. In Hinblick auf die Bürgermeisterwahl hatte sich der Vorstand des SPD-Gemeindeverbandes bereits vor einigen Wochen als erste hiesige Kommunalpartei dafür entschieden, den seit 2009 von allen Fraktionen gemeinsam unterstützten Dr. Bernhard Baumann den Mitgliedern weiterhin als Kandidaten vorzuschlagen. Die Wahlkreiskonferenz folgte einstimmig dieser Empfehlung. Baumann lobte in seinem Statement die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Fraktionen und skizzierte, wie er sich die Weiterentwicklung der Gemeinde vorstellte.

Die durch den SPD-Gemeindeverbandvorstand einstimmig beschlossene Wahlempfehlung stellte dessen Vorsitzender Hans-Jürgen Möller vor. Trotz der Coronakrise habe man bei der Kandidatenfindung eine gute Mischung aus erfahrenen „alten Hasen“ und hochmotivierten Neulingen mit unterschiedlichem beruflichen und sozialen Hintergrund gefunden, so Möller. „Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass wir die Wahlkreise paritätisch mit Frauen und Männern besetzen können. Das zeigt, dass wir Gleichberechtigung nicht nur predigen, sondern auch umsetzen“, ergänzte der stellvertretende Vorsitzende Gerd Scholl.

Die Kandidaten in den 14 Wahlbezirken in Neunkirchen

Mit großer Mehrheit wurden als Kandidaten und Direktvertreter in den 14 Wahlbezirken gewählt: Bernadette Battenfeld/Arno Schneider, Gerd Scholl/Jürgen Jung, Bernd Fricke/Dorothea Braach, Hilla Zoubek/Dominik Frevel, Jörg Imhof/Wolfgang Kroll, Irina Haase/Erich Meyer, Peter Wilms/Stefanie Feuring, Jan Weigel/Stephan Hub, Hans-Jürgen Möller/Sinan Öztürk, Petra Leicht/Waltraud Suttner, Anne Lück/Andrea Abdel Ghani, Rolf Reinschmidt/Elke Feuring, Manuela Busch-Meyer/Helmut Kessler, Katrin Sauer/Diethelm Stäudtner-Sauer.

Die Reserveliste wurde ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Spitzenkandidatin ist die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Lück. Danach folgen Jan Weigel und Manuela Busch-Meyer, die beide auch für den Kreistag kandidieren.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.