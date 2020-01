Wiederstein. Der historische Charme der 260 Jahre alten Kapellenschule in Neunkirchen-Wiederstein ist nach aufwändigen Restaurierungsarbeiten gesichert.

Neunkirchen: Kapellenschule Wiederstein mit neuer Substanz

Mit dem Neuaufbau der Bausubstanz an der Nord- und Ostseite hat die Gemeinde Neunkirchen das nächste Kapitel zur Sanierung der Kapellenschule erfolgreich beendet. Ein wichtiges Ziel dabei war, den historischen Charme des 260 Jahre alten Gebäudes dank einiger Kunstgriffe zu erhalten.

Aufgaben

Nach den vielen Arbeiten, die der der Heimat- und Verschönerungsverein im Laufe der Jahre bereits geleistet hat, ließ die Gemeinde – als Besitzerin der Immobilie an der Langholzstraße – nun zahlreiche erforderliche Arbeiten von einem Fachunternehmen ausführen.

„Allem voran musste eine tragende Schwelle ausgetauscht werden“, ist dazu in einer Mitteilung erläutert. „An mehreren alten Balken hatte der Holzwurm Gefallen gefunden.“ Um einen Überblick zu bekommen, wurde zunächst das freiliegende Fachwerk gestrahlt. Die Schadstellen an den alten Eichenholzbalken konnten auf diese Weise lokalisiert und beseitigt werden.

Besonderheiten

Um das unter Denkmalschutz stehende Gebäude möglichst originalgetreu zu restaurieren, arbeiteten die Zimmermänner mit Holzstopfen, -nägeln und -dübeln, wie es weiter heißt. „Und um den ‘antiken Look’ beizubehalten, wurden die neu eingesetzten Balken mit Kettensäge, Flex und einer Drahtbürste bearbeitet.“

Siegerland Lehren und lernen 29 Lehrer unterrichteten in den fast 200 Jahren in der Kapellenschule. Die Methoden waren natürlich andere als heute. Einerseits war körperliche Züchtigung lange ein anerkanntes Mittel zur Durchsetzung des Bildungsauftrags, andererseits wurden die Kinder aller Jahrgänge oft in einem einzigen Raum unterrichtet.





Auch wenn das Holz erst fünf Jahre abgelagert war, „erweckt das Fachwerk aus Eiche jetzt den Eindruck, als hätte es ein Jahrhundert auf dem Buckel“. Außerdem bedienten sich die Fachleute an einigen Stellen der noch intakten Abschnitte des zuvor entfernten Balkens und „recycelten“ quasi am Gebäude.

Weitere Schritte

Außer Holzbalken und -segmenten erneuerten die Experten auch einige der Gefache. Diese waren nass und dadurch marode geworden, wie die Gemeinde schreibt. „Auch hier griff man auf historische (und wieder in Mode gekommene) Baustoffe zurück“: Neben Lehmziegeln verwendeten die Maurer einen Putz aus Lehm, Stroh und Wasser. Dieser zeichne sich durch eine gute Verarbeitung aus und trockne langsamer als herkömmlicher Zementputz.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wurden die Gefache neu gestrichen und das Gebälk mit Leinöl behandelt. 50 Prozent der Kosten übernahm das Land Nordrhein-Westfalen über das Denkmalförderprogramm.

Mit Lehmziegeln und Putz wurden die Bereiche zwischen den Fachwerkbalken ausgefacht. Foto: Gemeinde Neunkirchen

Geschichte

Das Gebäude wurde 1759 als Schule für die Wiedersteiner Kinder errichtet. Zunächst fand dort parallel dazu ein Kuhhirte eine kleine Unterkunft mit Küche, Wohn- und Schlafraum. „Im Stall standen noch bis 1834 der Dorfbulle und die übrigen Rinder des Hirten“, teilt die Gemeinde mit. 1878 wurde in dem Schulhaus der Jünglingsverein Wiederstein (heute CVJM) gegründet, sieben Jahre später eine Schulbücherei aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in der Kapellenschule außerdem die Schulspeisung statt.

1953 zog der Schulbetrieb nach fast zweihundert Jahren in das heutige Dorfgemeinschaftshaus an der Mischenbachstraße um. Die Räume der Kapellenschule wurden zunächst in Wohnungen umgewandelt.

Moderne Zeiten

Ende der 1980er Jahre begann der Heimat- und Verschönerungsverein Wiederstein damit, eine Heimatstube einzurichten. Gebrauchsgegenstände des dörflichen Lebens, aus Landwirtschaft, Hauberg, Bergbau, Haushalt und Handwerk wurden hier gesammelt und ausgestellt.

2000 ergab sich für die Heimatfreunde die Möglichkeit, das gesamte Gebäude zu nutzen. Mit dem Ziel, den Ort in der Dorfmitte als Zeitzeugnis zu erhalten und in einen Treffpunkt umzuwandeln, sanierten und restaurierten die aktiven Mitglieder das historische Gebäude.

