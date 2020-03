Neunkirchen: Fünf Tage Programm rund um die Gesundheit

Neunkirchen. Zum 14. Mal finden die Neunkirchener Gesundheitstage statt. Über das Programm haben die Besucher selbst mit abgestimmt.

Fünf Tage, zehn Vorträge, zwölf hochkarätige Ärzte, so lässt sich die 14. Neunkirchener Gesundheitswoche zusammenfassen.

In der Woche vom 23. bis 27. März referieren anerkannte Mediziner über die verschiedensten Krankheitsbilder und locken damit auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher ins Neunkirchener Otto-Reiffenrath-Haus. Im Fokus steht dabei nicht nur die Therapie, auch dem Aspekt der Krankheitsvorbeugung wird Raum gegeben. Mit dem Ausfüllen eines Fragebogens können die Besucherinnen und Besucher das Programm des Folgejahrs entscheidend mitbestimmen. Organisatorin Renate Wingenroth trägt im Anschluss an eine Gesundheitswoche alle Wünsche zusammen und macht sich anschließend daran, die entsprechenden Fachärzte zu gewinnen. Dank ihres hervorragenden Netzwerks ist das für die 85-Jährige keine Problem.

Neunkirchen will Gesundheitsgemeinde sein

In Neunkirchen gibt sich während der Gesundheitswoche das Who-is-Who lokaler Krankenhäuser und Praxen die Klinke in die Hand. Von Schilddrüsenerkrankungen über Hauttumore und Krebsleiden bis hin zu Altersorthopädie sowie Burnout und Depression reichen die Vorträge in diesem Jahr. Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann lobte Renate Wingenroth und ihre fleißigen Helferinnen für den stets reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. „Die Gesundheitswoche ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal und passt zu unserem Image als Gesundheitsgemeinde. Sie ergänzt das breite Spektrum der vor Ort niedergelassenen Ärzte, Physiotherapeuten, Chiro- und Heilpraktiker und der zahlreichen Angebote aus dem Gesundheitssegment“, so der Verwaltungschef.

Eine Besonderheit ist zweifellos die Möglichkeit, mit den Ober- oder Chefärzten ins Gespräch zu kommen. „Die Mediziner stehen nach ihrem Vortrag Rede und Antwort“, erklärt Wingenroth. Allerdings wies sie darauf hin, Krankenakten bitte zu Hause zu lassen. „Die Ärzte können nicht auf jeden Einzelfall eingehen, sie nehmen sich aber Zeit für die Beantwortung der Fragen.“

Anmeldung zu den Vorträgen ist erwünscht

Beliebt ist die Veranstaltung weit über die Ortsgrenzen hinaus, und das nicht nur ob der lehrreichen und informativen Referate. Auch dem leiblichen Wohl wird eine große Bedeutung zugemessen: Kaffee, Wasser und leckere Schnittchen warten auf die Besucher. Bei dem umfassenden Service ist es auch nicht verwunderlich, dass viele der Gesundheitswochen-Gäste Wiederholungstäter sind.

Da die Veranstaltungen kostenlos sind und das Organisationsteam die Besucher gern adäquat verpflegen möchte, wird um eine Anmeldung bei Renate Wingenroth, 02735/ 2549, gebeten.

