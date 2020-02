Neunkirchen: Frau fährt tanken und rammt Pedelec-Fahrer

Der verletzte Mann kommt in ein Siegener Krankenhaus (Symbol).

Zeppenfeld. Eine 22-Jährige hat am frühen Morgen im Neunkirchener Ortsteil Zeppenfeld einen Pedelec-Fahrer angefahren und verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 19. Februar, um 5.40 Uhr auf der Frankfurter Straße in Zeppenfeld.

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Frankfurter Straße in Richtung Wiederstein. An der dortigen Shell-Tankstelle wollte sie nach rechts auf das Gelände der Tankstelle abbiegen. Ihr auf dem Gehweg kam ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Beim Abbiegen stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Der Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige hatte keinen Helm auf, die Beleuchtung am Fahrrad war eingeschaltet. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 2500 Euro, so die Beamten.

