Die Polizei in Siegen-Wittgenstein hat neue Fahrzeuge.

Kreispolizeibehörde Neue Streifenwagen für die Polizei in Siegen-Wittgenstein

Siegen. Der Ford S-Max bietet den Einsatzkräften in Siegen-Wittgenstein mehr Platz als das Vorgängermodell. Neuer Streifenwagen jetzt auch in Siegen

Neue Streifenwagen für die Polizei in Siegen-Wittgenstein

Die Polizei in Siegen-Wittgenstein ist mit neuen Autos unterwegs. Der Ford S-Max löst den BMW 318d Touring ab.

Für diese Wahl spielten „die Raum- und Zuladungskapazitäten eine entscheidende Rolle, da die Anforderungen an das Raumangebot der Funkstreifenwagen immer größer werden“, wie es in einer Mitteilung der Polizei in Nordrhein-Westfalen heißt.

Siegener Polizisten haben mehr Platz für ihre Ausrüstung

Die neuen Autos böten „genug Platz für Schutzwesten, Helme und Einsatztaschen“. Sie verfügen außerdem über ein volldigitales Videoeigensicherungssystem mit Kontrolldisplay in der Beifahrersonnenblende. Die Leistung: 140 kW/190 PS.

