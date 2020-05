Netphens Grüne mit Silvia Glomski als Spitzenkandidatin

Netphen. Die Netphener Grünen haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September nominiert.

Silvia Glomski ist Spitzenkandidatin der Netphener Grünen für die Kommunalwahl am 13. September. Sie wurde jetzt von einer Stadtverbandsversammlung in der Georg-Heimann-Halle nominiert. Sie war – bis zu deren Schließung 2017 – Leiterin der Realschule, gehörte dem Rat bereits von 2009 bis 2015 an und ist gerade für Günter Hachenberg nachgerückt, der nicht mehr in Netphen wohnt.

Auf Listenplatz 2 nominiert wurde Sven Hendrik Schütz, der der Fraktion bereits als sachkundiger Bürger angehört. Auf den weiteren Plätzen folgen Stadtverbandssprecher Tobias Glomski, Markus Sting und Anne Höfer. Im derzeitigen Rat sind die Grünen mit zwei Stadtverordneten vertreten. Fraktionssprecherin Helga Rock tritt nicht mehr auf einem vorderen Listenplatz an.

Grüne wollen „neuen Aufbruch“

Die Grünen wollen mit ihrer künftigen Fraktion „Ideen für einen neuen Aufbruch“ einbringen, heißt es in der Pressemitteilung. „Stadtentwicklung bedeutet für uns Grüne nicht einfach nur Bauen, Abreißen und Sanieren. Kommende Investitionen müssen auf die Bedürfnisse der Bürger, Klima und die sich verändernde Umwelt angepasst werden, um generationsübergreifend nachhaltig und damit zukunftsfähig zu sein. Ideen der Bürger müssten aufgegriffen und ernst genommen werden, Entscheidungen transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden.

Sie kandidieren in den 17 Wahlbezirken

Das sind die Direktkandidaten der Grünen in den Wahlbezirken: Birgitt Geisweid (01 Dreis-Tiefenbach1), Uwe Eckmann (02 Dreis-Tiefenbach2), Christian Wachs (03 Dreis-Tiefenbach3), Jürgen Schmidt-Hölzer (04 Dreis-Tiefenbach4), Luisa Hübner (05 Eckmannshausen, Frohnhausen, Oelgershausen), Peter Vitt (06 Herzhausen, Unglinghausen), Rosel Flender (07 Netphen1), Markus Sting (08 Netphen2), Anne Höfer (09 Netphen3), Silvia Glomski (10 Netphen4), Tobias Glomski (11 Afholderbach, Eschenbach, Sohlbach, Brauersdorf), Sven Hendrik Schütz (12 Deuz1), Helga Rock (13 Deuz2, Beienbach), Johanna Heide (14 Grissenbach, Nenkersdorf, Walpersdorf), Giulia Gendolla (15 Salchendorf), Regina Sentker (16 Helgersdorf, Irmgarteichen, Werthenbach-Bhf), Walter Schindler (17 Hainchen, Werthenbach-Ort).

