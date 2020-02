Netphener Manfred Schröder neues Mitglied der Familiaritas

Netphen. „Kloster auf Zeit“ heißt es bei der Bruderschaft Familiaritas, zu der Männer aus ganz Deutschland und nun erstmals auch ein Siegerländer gehören

Als erster Siegerländer wurde in einer Vesper in der Klosterkirche St. Marien Manfred Schröder aus Netphen in die Familiaritas der Bruderschaft des Evangelisch-Lutherischen Zisterzienserkloster Amelungsborn aufgenommen. Die Berufung leiteten Spiritual Pfarrer Stefan Melcher und Novizenmeister Wolfgang Pankatz vorm Hochaltar.

Amelungsborn ist ein evangelisches Kloster im Kirchkreis Holzminden-Bodenwerder in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Zur klösterlichen Familie gehören Abt Eckhard Gorka, der auch Regionalbischof im Bereich Hildesheim und Göttingen ist, der Konvent und eine Bruderschaft – die Familiaritas. Die klösterliche Gemeinschaft wird durch einen ökumenischen Frauenkreis und Arbeitsgruppen für Kirchenpädagogik und Klostergarten bereichert.

„Kloster auf Zeit“ heißt es bei der Familiaritas bei den monatlichen Treffen im Kloster Amelungsborn. Der Familiaritas gehören mehr als 40 Männer aus allen Teilen Deutschlands an. Sie sind keine Mönche, sondern evangelische Christen, die an ihren Wohnorten ihren unterschiedlichen Berufen nachgehen. Bis zu elfmal im Jahr treffen sie sich von Freitagabend bis Sonntagmorgen im Kloster, um in der Gemeinschaft zu beten und arbeiten. Biblische Texte werden besprochen, im Mittelpunkt der Treffen stehen aber die Tageszeitengebete.

Ökumenischer Dialog

Dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen, sagte schon der Ordensgründer Benedikt von Nursia. Morgens, mittags, abends und zur Nacht ruft die Gebetsglocke. Die Brüder ziehen in die Kirche ein und singen im hohen Chor die Stundengebete – so wie die Väter im Glauben 880 Jahre lang vor ihnen gebetet haben.

Den Glauben finden, festigen und im Alltag bekennen – dazu hilft den Brüdern die Zeit im Kloster. Die Familiaritas beteiligt sich etwa an den Evangelischen Kirchentagen. Sie pflegt den Kontakt zu anderen evangelischen Kommunitäten und Gemeinschaften ebenso wie den ökumenischen Dialog.

