Nepthen. Ein Brand in einem Wohnhaus in Netphen hat in der Nacht zu Sonntag die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Feuerwehr musste mit Bedacht löschen.

Netphen: Wohnhaus nach Kaminbrand unbewohnbar

Zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand an der Brauersdorfer Straße in Netphen wurden in der Nacht zu Sonntag die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Raum Netphen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Brandbekämpfer waren zwei Personen noch im Treppenhaus, vier weitere hatten sich bereits vor dem alten Wohnhaus in Sicherheit gebracht.

Laut Einsatzleiter Sebastian Reh war das Feuer gegen 2.40 Uhr in der Zwischendecke im Obergeschoss ausgebrochen. Dort verlief ein Heizungsrohr eines Kamins. Der Brand war im Bereich des dortigen Schlafzimmers entstanden. Die Feuerwehr startete einen Innenangriff und löschte zeitgleich über die Drehleiter.

Feuerwehr konnte Ausbreiten der Flammen auf den Dachstuhl verhindern

Einen Dachstuhlbrand konnte Sebastian Reh nach der Erkundung glücklicherweise ausschließen. Dennoch qualmte es Obergeschoss aus allen Ritzen, so Reh. Vorsichtig trugen die Brandbekämpfer nach und nach die Zwischendecke ab, um die Glutnester abzulöschen. Dabei mussten sie behutsam vorgehen, um sich nicht den Boden unter den eigenen Füßen zu entfernen.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem war auch die Polizei und der Rettungsdienst vertreten. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.