Kriminalität Netphen/Wilnsdorf: Einbrecher dringen in Vereinsheime ein

Netphen/Wilnsdorf. Diesmal sind Germania Salchendorf und die SGV-Abteilung Flammersbach Ziele von unbekannten Tätern. Zur Beute zählt eine Sackkarre.

In den vergangenen Tagen kam es im Siegerland - wie schon in den Vorwochen - zu Einbrüchen in Vereinsheime.

Zwischen Montag, 11., und Dienstag, 19. Januar, gelangten unbekannte Täter zunächst gewaltsam auf das umzäunte Gelände des Vereinsheims des SV Germania Salchendorf in Netphen-Salchendorf. Anschließend drangen die Langfinger in das Gebäude selbst ein.

Es wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge und Gasflaschen sowie eine Sackkarre.

Polizei Siegen: Musikboxen weg

Zwischen Montagnachmittag, 18., und Dienstagmorgen, 19. Januar, brachen ebenfalls

Unbekannte in das Vereinsheim der SGV-Abteilung Flammersbach ein. Die Einbrecher stiegen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein und durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten und Schränke.

Die Täter nahmen Musikboxen sowie diverse Werkzeuge mit. Die Kriminalpolizei hat ihre Arbeit aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

