Netphen und Wilnsdorf: Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Siegerland. Feuerwehr-Löschgruppen Irmgarteichen und Anzhausen hatten ungebetenen Besuch: In beide Gerätehäuser wurde eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen gleich bei mehreren Feuerwehrlöschgruppen gewaltsam eingedrungen. Das teilt die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Dienstag, 19. Januar mit.

In Netphen-Irmgarteichen verschafften sich zwischen Sonntagmittag, 17., und Montagabend, 18. Januar, ein oder mehrere Täter über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem dortigen Feuerwehrgerätehaus. Der oder die Einbrecher durchsuchten laut Polizei alle Schränke und Schubladen in allen Räumen. Letztlich wurde ein kleiner

Bargeldbetrag entwendet.

Sachschaden im Feuerwehrgerätehaus Anzhausen höher als Beuteschaden

In Wilnsdorf-Anzhausen gelang es einer oder mehreren Personen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16., und Montagnachmittag, 18. Januar, sich über die Haupteingangstür in das verlassene Feuerwehrgerätehaus Zutritt zu verschaffen. Auch hier wurden alle Räume durchsucht, die Schränke teilweise gewaltsam geöffnet und durchsucht. Die genaue Höhe der Beute steht noch nicht fest, so die Polizei - der verursachte Sachschaden dürfte aber auch hier deutlich höher als der Beuteschaden sein.

Die Kripo in Siegen und Kreuztal haben gemeinsam die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0.