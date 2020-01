Der Ladendieb in Netphen war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Dreis-Tiefenbach. In Dreis-Tiefenbach und Netphen war der Ladendieb aufgefallen, den die Siegener Polizei festnahm. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor.

Netphen: Ladendieb wandert direkt ins Gefängnis

Polizeibeamte der Polizeiwache Siegen konnten am frühen Mittwochabend einen 45-jährigen Mann in Dreis-Tiefenbach festnehmen. Dieser war zuvor bei mehreren Ladendiebstählen in Siegen und Netphen aufgefallen.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen gefährlicher Körperverletzung vor. In einer Justizvollzugsanstalt muss er nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 276 Tagen verbüßen.

