Netphen: Herzhäuser Vereine schaffen Defibrillator an

Herzhausen. Herzhausen hat jetzt einen eigenen Defibrillator. Die Vereine des Dorfs haben Geld für die Anschaffung zusammengelegt.

Der plötzliche Herztod ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Mit jeder vergangenen Minute ohne medizinische Hilfeleistung sinken die Überlebenschancen der Betroffenen um etwa zehn Prozent. In der Regel vergehen zehn bis zwölf Minuten, bis der Rettungswagen eingetroffen ist.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Zeitspanne und die Versorgung vor Ort sollen sich im Notfall durch den Einsatz des Defibrillators in Herzhausen verbessern. Aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Herzhausen und von Wolfgang Hartmann vom DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein gelangte die Idee zur Anschaffung und Installation eines Defibrillators Ende vergangenen Jahres rechtzeitig vor Durchführung des jährlichen Adventsbasars an den örtlichen Bürgerverein.

Geld wird beim Adventsmarkt gesammelt

Der kleine aber feine Adventsbasar wird seit Jahren durch den Bürgerverein unter Beteiligung der anderen Ortsvereine, der örtlichen Feuerwehr, den Damen der „Herzhäuser Amigos“ und den Standbetreibern im Bürgerhaus Herzhausen veranstaltet. In diesem langen Zeitraum konnten bislang Spendengelder von mehr als 11.000 Euro für zahlreiche caritative Zwecke im Siegerland erwirtschaftet werden. Zum kleinen Jubiläum in 2019 wurde der erzielte Erlös zur Anschaffung eines Defibrillators verwendet. Gleichzeitig konnte hierdurch erstmals ein wohltätiger Zweck im eigenen Ort unterstützt werden.

Förderverein der Feuerwehr führt Regie

Die Anschaffung des Defibrillators organisierte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Herzhausen. Auch der Wartungsvertrag wird über den Förderverein abgewickelt. Durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die Installation am Bürger- und Feuerwehrhaus zunächst, sie konnte jetzt aber durchgeführt werden.

Die Anschaffungskosten wurden größtenteils durch die Einnahmen des Adventsbasars getragen, der Differenzbetrag mit Geldern aus der Ortsbürgermeisterkasse beglichen. Die jährlich anfallenden Wartungskosten von etwa 400 Euro teilen sich zukünftig die Ortsvereine. Da diese durch die Pandemie derzeit keine Einnahmen aus Veranstaltungen verbuchen können, haben sich für die ersten zwei Jahre die „Würschtejonge“ aus Herzhausen bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Friedhelm Klein vom „Herzhäuser Hofladen“ wird zudem die Zahlung der jährlich anfallenden Versicherungsprämie übernehmen.

Schulungen geplant

Der Defibrillator ist einfach zu bedienen, so dass auch Laien problemlos damit umgehen können. Über eine eingebaute Sprachfunktion gibt das Gerät an, welche Handgriffe in welcher Reihenfolge zu tun sind. Darüber hinaus sollen möglichst viele Personen aus Herzhausen in der Anwendung des Gerätes geschult werden. Die Schulung verfolgt das Ziel, das sogenannte therapiefreie Intervall zu verkürzen und die Behandlung vor Ort zu verbessern, um so die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen.

Schulungen und Übungen sollen sobald möglich im Bürger- und Feuerwehrhaus Herzhausen angeboten werden. Die Voranmeldung kann ab sofort bei den Vereinsvorsitzenden und der Ortsbürgermeisterin Bettina Oehm erfolgen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.