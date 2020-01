Netphen: Bürgermeister hat offenes Ohr für Oelgershausen

Nicht jeder Einwohner Netphens nutzt die Gelegenheit, zur Bürgersprechstunde ins Rathaus zu kommen. „Ich möchte aber wissen, was euch im Herzen brennt. Was wir hier mitnehmen können“, sagt Bürgermeister Paul Wagener im Backes in Oelgershausen.

Er ist mit Stadtplaner und Wirtschaftsförderer Bernd Wiezorek vor Ort, um mit den Bürgern unmittelbar ins Gespräch zu kommen. Ein neues Format neben den regulären Bürgerversammlungen soll es werden.

Oelgershausen ist dritte Station nach Berleburger Vorbild

Oelgershausen ist nach Sohlbach und Helgersdorf die dritte Station der Tour, die einmal durch alle Dörfer führen soll, „und dann wieder von vorn“. Unter anderem Bernd Fuhrmann pflege das in Bad Berleburg schon länger, „da haben wir uns das abgeschaut“. Auf keinen Fall will Paul Wagener den Vorwurf gelten lassen, „ich mache das nur aus Wahlkampfgründen!“

Siegerland KAG bleibt außen vor Ein zentrales Thema wird bei der Runde von Beginn an ausgeschlossen: Anliegerbeiträge sollen nicht besprochen werden. Das bringe aktuell nichts, ist die einhellige Ansicht. Die Emotionen seien zu groß. Er wolle für die Betroffenen lieber noch einmal zu einer Bürgerversammlung ohne politische Vertreter einladen, kündigt Dieter Bruch an.

Deshalb seien auch bewusst die Medien nicht eingeladen worden: Weil er Anregungen und die Kritik der Bürger „möglichst unbeobachtet und ungefiltert“ entgegennehmen wolle, die Anwesenheit von Beobachtern manchmal zu Zurückhaltung oder auch für überspitztes Auftreten mancher führe.

Die Runde bleibt überraschend klein und die Anwesenden nehmen weder ein Blatt vor den Mund, noch zeigen sie Tendenzen, sich besonders präsentieren zu wollen. „Mal sehen, wie voll es wird, sonst ziehen wir doch noch nach oben“, überlegt Ortsbürgermeister Dieter Bruch kurz vor 17 Uhr Richtung Dorfgemeinschaftshaus. Das erübrigt sich aber schnell. Genau sieben Oelgershausener sind es, die mit den Vertretern aus dem Rathaus diskutieren möchten. Dieter Bruch legt großen Wert darauf, „auch positive Dinge“ anzusprechen.

Baumbestattung auf dem Friedhof möglich machen

Allen voran kommt da ein dickes Dankeschön an Verwaltung und Polizei für die gute Zusammenarbeit bei der 700-Jahr-Feier. Bruch kündigt den Ausbau des Aussichtspunkt es „Auf der Sang“ und die Erweiterung des Dorfplatz es rund um den Backes an, „sobald die Straßen fertig sind“. Danach kommt aber auch der eine oder andere kritische Punkt, den Wagener und Wiezorek notieren und versprechen, im Rathaus weiterzugeben oder umgehend zu prüfen.

Da ist zum Beispiel der von Hans Oehm vorgetragene Wunsch, auf dem Friedhof die Möglichkeit der Baumbestattung möglich zu machen.

Durch den Wandel der Bestattungskultur Richtung Urnen sei da inzwischen viel Platz, ergänzt der Ortsbürgermeister und findet auch, dass es den Einwohnern der umliegenden Orte ermöglicht werden sollte, vor Ort mit der Urne „unter den Baum zu kommen“, statt grundsätzlich immer nach Deuz ausweichen zu müssen.

Auch mit Rücksicht auf die betagten Ehepartner, wird noch eingeworfen. Dafür sollten dann frühzeitig Bäume gesetzt werden.

>>Der Bürgermeister: Paul Wagener verweist auf Satzungsrecht, dass dann wohl vorher geändert werden müsse, will es aber verbindlich prüfen lassen. Auf dem Evangelischen Friedhof in Netphen sei ein ähnlicher Wunsch gerade erfüllt worden, wobei die Kirchen es da ein wenig leichter hätten: „Aber auch da gibt es Satzungen!“

Ärger um zugemüllten Bolzplatz

Schon seit Jahren immer wieder ein negatives Thema ist der alte Bolzplatz über dem Dorf. Bis vor einigen Jahren wurden immer wieder Spuren ausufernder Feier- und Saufgelage gefunden, mit einem Schuldschwerpunkt bei den jeweiligen Abschlussklassen des Gymnasiums.

Das sei mittlerweile grundsätzlich erledigt. Leider aber lägen die Spuren der letzten Feier von vor zwei Jahren nach wie vor dort, in Gestalt vieler kleiner Glasscherben auf dem Platz, der seither wegen Verletzungsgefahr gesperrt bleiben müsse. Die Anwesenden hoffen auf eine kostengünstige Lösung zur schnellen Änderung der Situation.

>>Der Bürgermeister: Er sei vernünftigen Vorschlägen immer aufgeschlossen, entgegnet Paul Wagener. Es findet sich allerdings keiner.

Ebenso schwierig ist es mit Müllablagerungen an diversen Stellen des Dorfes.

>>Der Bürgermeister: Vor allem bei Privatgrundstücken könne die Verwaltung da wenig machen, höchstens mit den Eigentümern sprechen, bedauert Wagener.

Die Gefahrenstelle in der Kurve vor dem Ortseingang ist wieder einmal Thema. Die Anwohner der Hömbergstraße klagen über ständiges Parken auf dem Gehweg, das auch durch verstärktes Verteilen von Knöllchen nicht besser werde und regen verstärkte Kontrollen auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten an.

Und schließlich kommt auch noch Kritik allgemeiner Art an der Höhe der Grundsteuer B.

>>Der Bürgermeister: Im Vergleich zu anderen Steuern seien die noch moderat, sagt Paul Wagener und verweist ausführlich auf die vielen Aufgaben, die Netphen im Auftrag des Bundes leisten müsse, ohne dafür ausreichende Mittel zu bekommen.

Er werde sich in Bälde mit den Fraktionen zusammensetzen, um nach Sparmöglichkeiten zu suchen, sei aber nicht bereit, freiwillige Leistungen einfach so zu streichen, die für den Zusammenhalt der Menschen bedeutsam seien.

Wenn etwa Eva Vitt in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehe, könne er natürlich die Senioren-Service-Stelle schließen und gewisse Summen einsparen. Aber ob das so sinnvoll für Netphen sei, schüttelt Wagener den Kopf: „Schulden machen dürfen wir nicht.“ Also müssten die Einnahmen erhöht werden.

„Wie viel fehlt euch denn?“, fragt Dieter Bruch lachend. „Wir haben wieder einmal gesammelt“, ergänzt er und kündigt je eine 1000-Euro-Spende für den Verein „VergissMeinNicht“ sowie das Autismuszentrum an: „Aber wir können ja auch einmal für euch sammeln!“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.